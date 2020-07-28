Священник УГКЦ в бельгійському Ґенті зазнав нападу невідомої жінки

Настоятель української греко-католицької громади Різдва Івана Хрестителя у місті Ґент (Бельгія) Іван Данчевський повідомив про напад на нього невідомої жінки.

Про інцидент, що стався 26 липня, священник розповів на своїй сторінці в Facebook.

«Після Служби, коли повертався додому, невідома жінка напала на мене і намагалася відібрати ключі та зайти до хати. Була агресивною, сказала, що скоро цей храм буде мечеттю, а церковний будинок належить їй. На щастя, поліція прибула досить швидко і її арештували», - написав о.Іван.

У коментарях до допису священник розповів, що нападниця поводилася агресивно, щось вигукувала про пророка Мухаммеда. Отець Іван додав, що сам він не постраждав: забіг до храму і там чекав на поліцію, яку викликав.

За словами Івана Данчевського, раніше жодних проблем з мусульманами у нього не було. «Я живу в мусульманському районі, всі знають, що я священник, бо бачать, як я йду до храму в підряснику. Жодних проблем я не мав. Мене гарно сприйняли в усіх магазинчиках, де власниками і працівниками є мусульмани, і навіть звертаються «панотче»», - зазначив о.Іван.

Він припустив, що «ця жінка - це поодинокий випадок людини з проблемами психіки і релігійним фанатизмом».

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Нагадаємо, 28 червня парафія Різдва Івана Хрестителя, що в м. Ґент ( Бельгія), відзначила свою другу річницю та храмовий Празник.

Як повідомлялося, у березні парафія за підтримки бельгійської організації «Oekraine – Project Edegem» передала гуманітарну допомогу для лікарень Тернопільської області. Це понад 40 ящиків медичного захисного одягу та предметів догляду за хворими.

Фото: ukrchurchgent.be та зі сторінки Івана Данчевського в Facebook.