Священник УГКЦ в бельгійському Ґенті зазнав нападу невідомої жінки
Про інцидент, що стався 26 липня, священник розповів на своїй сторінці в Facebook.
«Після Служби, коли повертався додому, невідома жінка напала на мене і намагалася відібрати ключі та зайти до хати. Була агресивною, сказала, що скоро цей храм буде мечеттю, а церковний будинок належить їй. На щастя, поліція прибула досить швидко і її арештували», - написав о.Іван.
Він припустив, що «ця жінка - це поодинокий випадок людини з проблемами психіки і релігійним фанатизмом».
Нагадаємо, 28 червня парафія Різдва Івана Хрестителя, що в м. Ґент ( Бельгія), відзначила свою другу річницю та храмовий Празник.
Як повідомлялося, у березні парафія за підтримки бельгійської організації «Oekraine – Project Edegem» передала гуманітарну допомогу для лікарень Тернопільської області. Це понад 40 ящиків медичного захисного одягу та предметів догляду за хворими.
Фото: ukrchurchgent.be та зі сторінки Івана Данчевського в Facebook.