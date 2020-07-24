Українці Росії проведуть конкурс-флешмоб до Дня Незалежності

Активісти української діаспори Москви та Московської області з нагоди Дня незалежності України оголосили про проведення великого конкурсу-флешмобу та ряду інших заходів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив український активіст в Москві Валерій Семененко.

«Робота українських організацій в Росії зараз утруднена через кілька чинників. По-перше, це визнання Світового конгресу українців небажаною організацією. Потім наклалися заходи санітарної безпеки через пандемію коронавірусу. Тому в таких умовах доречним є формат конкурсу-флешмобу. Саме так ми вирішили відсвяткувати День Незалежності України», - розповів Семененко.

За його словами, Рада українських організацій Москви і Московської області ухвалила рішення про проведення флешмобу до Дня Незалежності. На думку організаторів, таке відзначення величного свята має стати своєрідним українським громадським, культурним рухом в Росії.

У флешмобі можуть взяти участь, бути представлені: декламатори, читці художніх творів українських авторів, іноземних авторів про Україну; театральні постанови, музично-драматичні твори (тривалістю до 10 хвилин); розвідки, есеї на теми історії України, української діаспори, визвольних змагань українського народу, діяльності видатних українців, поетичні твори, розповіді, збірки про становлення українського громадського руху в Росії, інших країнах; малюнки, вишивки, фотогалереї, листівки, сувеніри, костюми, вироби народної творчості; відеофрагменти (тривалістю до 10 хвилин) заходів на відзначення Дня Незалежності українських організацій.

Учасників флешмобу просять надсилати відеовиступи з посиланням на YouTube; фото, друковані твори у форматі Word.

Всі учасники громадського руху отримають подяки, кращі виступи, зразки, твори будуть нагороджені дипломами.

Детальнішу інформацію можна знайти тут: https://ukrros.org/?p=1887.

Крім того, у рамках святкування в Росії Дня Незалежності України планується проведення I Міжнародного творчого конкурсу вокального мистецтва ім. І.С. Козловського.

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До святкової дати українці Москви також хочуть впорядкувати територію навколо пам’ятника Лесі Українці в Москві. «Ще наприкінці лютого, покладаючи квіти до пам’ятника Лесі Українки в Москві, ми побачили, що територія навколо нього дещо занедбана, водночас сам він у хорошому стані. Тому зараз шукаємо можливості, як до свята навести лад на просторі навколо пам’ятника геніальній українській поетесі», - зазначив активіст.

Нагадаємо, що українці Москви, Росії раніше вже проводили масштабні флешмоби, конкурси-флешмобі з нагоди Шевченківських днів, до Дня Вишиванки тощо.