Українців Канади запрошують на святкування Дня Незалежності онлайн

Конгрес українців Канади (КУК), відділ в Торонто, оголосив про проведення віртуального святкування з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці КУК, відділ в Торонто (Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch) в Facebook.

«Не пропустіть найбільшу подію літа! Святкуймо День Незалежності України разом у віртуальному форматі!», - йдеться в дописі.

Зазначається, що в програмі – два унікальні шоу на телеканалі OMNI-TV, спеціально вибрані творчі виступи, минулі та сучасні концерти тощо.

Як повідомив Укрінформу член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич, долучитися до святкування онлайн можна буде за таким розкладом: в програмі «Форум ТВ»: 23 серпня – о 17:00, 25 серпня – о 23:00, 28 серпня – о 9:00, 29 серпня – 0 7:00.

На українському радіо і ТБ «Контакт» в Торонто: 20 серпня – 22:00, 23 серпня – о 15:00; 25 серпня – о 8:00.

«Позначте дати в своїх календарях та приєднуйтесь до нас, до унікального святкування 29-го Дня Незалежності України! Святкуємо разом віртуально», - зазначив Хав'єр Апонюк Савич.

Фото: Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch в Facebook