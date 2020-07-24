Українців Канади запрошують на святкування Дня Незалежності онлайн

Українців Канади запрошують на святкування Дня Незалежності онлайн

Укрінформ
Конгрес українців Канади (КУК), відділ в Торонто, оголосив про проведення віртуального святкування з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці КУК, відділ в Торонто (Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch) в Facebook.

«Не пропустіть найбільшу подію літа! Святкуймо День Незалежності України разом у віртуальному форматі!», - йдеться в дописі.

Зазначається, що в програмі – два унікальні шоу на телеканалі OMNI-TV, спеціально вибрані творчі виступи, минулі та сучасні концерти тощо.

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Як повідомив Укрінформу член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич, долучитися до святкування онлайн можна буде за таким розкладом: в програмі «Форум ТВ»: 23 серпня – о 17:00, 25 серпня – о 23:00, 28 серпня – о 9:00, 29 серпня – 0 7:00.

На українському радіо і ТБ «Контакт» в Торонто: 20 серпня – 22:00, 23 серпня – о 15:00; 25 серпня – о 8:00.

«Позначте дати в своїх календарях та приєднуйтесь до нас, до унікального святкування 29-го Дня Незалежності України! Святкуємо разом віртуально», - зазначив Хав'єр Апонюк Савич.

Фото: Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch в Facebook

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