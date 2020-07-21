В Анталії українські колективи відкрили Дні культури в тематичному парку

Дні культури в тематичному парку «PARKFUNtastic» в Анталії відкрили колективи Середземноморського об'єднання українців.

Про це агентству розповіла голова Середземноморського об'єднання українців Наталія Караджа.

«Організатори парку вирішили запровадити дні культури і розпочали з України. Це був перший захід після карантину. Прийшло багато людей. Усім дуже сподобалось, нас дуже тепло підтримували й це було приємно», - розповіла Наталія Караджа.

Свою вокальну й танцювальну творчість на заході представили співочий колектив «Kалина», танцювальний дитячий ансамбль «Світанок», колектив «Соната».

Танцювальний номер «Козаки» від колективу «Світанок» було представлено вперше.

Читайте також: На півдні Туреччини проживає близько 12 тисячі українців, діє 5 спілок та 2 школи – консул Як зазначається, парк «PARKFUNtastic» в Анталії реалізує на своїй території проєкт «Uluslararasi köy pazari» з представлення різних культур світу.

Фото: Akdeniz Ukraynalılar Derneği Facebook