В Анталії українські колективи відкрили Дні культури в тематичному парку
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Укрінформ
Дні культури в тематичному парку «PARKFUNtastic» в Анталії відкрили колективи Середземноморського об'єднання українців.
Про це агентству розповіла голова Середземноморського об'єднання українців Наталія Караджа.
«Організатори парку вирішили запровадити дні культури і розпочали з України. Це був перший захід після карантину. Прийшло багато людей. Усім дуже сподобалось, нас дуже тепло підтримували й це було приємно», - розповіла Наталія Караджа.
Свою вокальну й танцювальну творчість на заході представили співочий колектив «Kалина», танцювальний дитячий ансамбль «Світанок», колектив «Соната».
Танцювальний номер «Козаки» від колективу «Світанок» було представлено вперше.
Фото: Akdeniz Ukraynalılar Derneği Facebook