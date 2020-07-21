На півдні Туреччини проживає близько 12 тисячі українців, діє 5 спілок та 2 школи – консул

В окрузі Консульства України в Анталії проживає близько 12 тисяч українців, найбільше - понад 10 тисяч - в провінції Анталія.

На півдні Туреччини також діють п’ять українських громадських організацій, ще одна завершує офіційне оформлення. Працюють дві суботні школи, одна з яких - за програмою Міжнародної української школи (МУШ), розповів в інтерв’ю Укрінформу консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Станом на 2018 рік у провінції Анталія проживало понад 10 тисяч українців, у Муглі – 1,2 тисячі, в Адані, Мерсіні – ще 500», - розповів консул.

Територіально консульський округ простягається від Бодрума в провінції Мугла до Адани. Це фактично все узбережжя Середземного моря та південне – Егейського.

За словами консула, у 2019 році консульство в Анталії виконало 3,6 тисячі консульських дій, щодня приймає по 12-15 осіб.

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Хоменко нагадав, що перша офіційно оформлена в Анталії громадська організація виникла у 2009 році.

За його словами, наразі офіційно, із завершеною процедурою оформлення, діє п’ять українських громадських організацій: три в Анталії, по одній в Адані та Мармарисі. «Чекаємо на завершення оформлення організації в Бодрумі. Також очікується створення організацій в Аланії та Кемері», - розповів дипломат.

Він уточнив, що планується створення не лише цих громад, а й суботніх шкіл.

Хоменко зауважив, що нині в Анталії є школи при двох громадах. «Одна з них – при Середземноморському об’єднанні українців діє спільно з Міжнародною українською школою, діти навчаються за українською освітньою програмою. Друга суботня школа діє при ГО «Українська родина», - розповів консул.

Він відзначив активність місцевої української громади та вагомі проєкти, які були реалізовані українцями. Зокрема, проєкт «Крила янголів», заснований головою Середземноморського об'єднання українців Наталією Караджою. В рамках проєкту сім’ї українських воїнів, що загинули на сході України, приїхали в Анталію на відпочинок та були розселені серед родин місцевої громади.

Хоменко також нагадав появу на мапі Анталії парку української культури та барельєфу Великому Кобзарю, що відбулося завдяки ініціативі ГО «Українська родина» та її голові Віті Михайловій.

Популяризації української культури та мистецтва в регіоні сприяє діяльність хору «Берегиня», яка ведеться зусиллями Товариства української культури та мистецтва та його очільниці Олесі Мерджан.