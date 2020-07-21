Молодь діаспори передала допомогу лікарні в Чернівецькій області

Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) передав допомогу для боротьби з COVID-19 медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області.

Про це йдеться на сторінці конгресу в Facebook.

«СКУМО долучився до руху підтримки українських медиків в умовах боротьби з COVID-19. Через організовану акцію зі збору коштів українська молодь із закордону придбала необхідні захисні халати та вручила медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області (один із найбільш постраждалих регіонів України за осередками спалаху коронавірусної інфекції)», - йдеться у дописі.

Загалом було придбано 200 халатів, зазначається в товарному чеку, фото якого розміщено в дописі.

Необхідну продукцію було придбано та доставлено до місця призначення через представника та партнера СКУМО в Україні - ГО «Інститут демократизації та розвитку».

У СКУМО висловили вдячність в організаційній допомозі керівництву Чернівецької обласної державної адміністрації, партнеру в Україні ГО «Інститут демократизації та розвитку» та раднику президента СКУМО в Україні Дмитру Сав’юку.

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Як повідомлялося, на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків COVID-19, за добу - 673. Загалом в Україні зареєстровано 1518 смертей від COVID-19. Одужали – 32 199. Хворіють нині – 26 449 осіб.

Фото: World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО в Facebook