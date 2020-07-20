В Румнунії українці провели онлайн-захід до 140-річчя від дня народження Винниченка

В Бухаресті українці відзначили 140-річчя від дня народження українського політичного та громадського діяча, прозаїка, драматурга та художника Володимира Винниченка.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Facebook.

«Комітет Бухарестської філії Союзу українців Румунії провів 19 липня 2020 року в онлайному режимі культурний захід «140 років від дня народження українського письменника Володимира Винниченка»», - йдеться у дописі.

Як зазначається, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста передав вітання голови Союзу українців Румунії, депутата Румунського Парламенту Миколи Мирослава Петрецького, а потім представив аспекти з життя і літературної творчості відомого українського письменника.

До заходу долучився телефоном Радник-посланник Посольства України в Румунії Євген Левицький.

У рамках заходу був показаний документальний український фільм «Володимир Винниченко» у перекладі Михайла Трайсти.

У другій частині культурного заходу шанувальники української культури та літератури, румунські письменники та поети Крістіан Гіка, Дан Йоан Марта, Тудорел Чоботару, Штефан Апостол, Андрада Інгріт Маран та Кетелін Кодру прочитали уривки з власних творів.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook