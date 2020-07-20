У Відні демонструють українську комедію «Мої думки тихі»

В австрійській столиці триває показ української ліричної комедії «Мої думки тихі».

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Республіці Австрія.

«Український хіт кінопрокату у Відні. 17, 18, 22 і 23 липня у Відні в кінотеатрі Top Kino (Rahlgasse 1, 1060 Wien) демонструватиметься популярний український фільм "Мої думки тихі"», - йдеться у повідомленні.

Як нагадується, «Мої думки тихі» - дебютна повнометражна стрічка Антоніо Лукіча, що стала справжнім хітом українського кінопрокату цього року. «Це лірична комедія, яка привернула увагу і полюбилася як критикам, так і глядачам, а також отримала ряд нагород на національних і міжнародних кінофестивалях», - йдеться у повідомленні.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з англійськими субтитрами.

Як відомо, стрічка вийшла в український кінопрокат 16 січня 2020 року.

Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції East of West («На Схід від Заходу») 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де фільм «Мої думки тихі» отримав Спеціальну премію журі.