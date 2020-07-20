В Українському вільному університеті продовжили термін подачі робіт на літературно-науковий конкурс

Фундація Українського вільного університету (ФУВУ) продовжила термін подання творів на літературно-науковий конкурс конкурс імені Воляників-Швабінських до 31 серпня 2020 року.

Відповідне повідомлення розмістив «Український погляд».

«З огляду на обставини, пов’язані з пандемією, Фундація Українського вільного університету продовжує реченець подання праць на літературно-науковий конкурс імені Воляників-Швабінських до 31 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на конкурс можуть бути подані кращі наукові праці з українознавчою тематикою та літературні твори різних жанрів, написаних українською або англійською мовами, що були опубліковані книжковим форматом в Україні чи в діаспорі у 2019 році.

Не допускаються праці чи збірники, де більшість становить матеріал передрукований, а також праці, до яких були причетні конкретно члени управи ФУВУ або члени журі.

Розглядаються тільки надруковані праці, надіслані авторами.

До конкурсу також приймаються маґістерські роботи та докторські дисертації випускників УВУ, які очікують публікації.

Усіх зацікавлених просять надсилати твори до бюро Фундації УВУ на адресу: Ukrainian Free University Foundation, 136 Second Аvenue, #501, New York, NY 10003 USA.

Нагородження лауреатів грамотами та грошевими преміями відбудеться до кінця 2020 року.

Фундація Українського вільного університету (ФУВУ) з осідком у США є неприбутковою організацією, яка створена з метою підтримки незалежної української науки і освіти, зазначається на сайті ФУВУ.