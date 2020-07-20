Українці в ПАР висловили любов до України у поетичному відео

Українські жителі Південно-Африканської Республіки та друзі нашої країни записали відео, в якому висловили любов і повагу до України.

Ролик розміщено в Youtube.

«16 липня 1990 р. була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Цим відео UAZA (Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР – ред.) відзначає 30 років Декларації про державний суверенітет України. Південноафриканці з Україною в серці та українці читають вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну» (народився 6 січня 1898 року в Дебальцевому, Донецька область)», - йдеться на сайті асоціації.

Запис вірша був ініційований Мариною Терон за редакцією Ганни Жуковіної, а координаторами виступили Зоя Дей та Руслана Маличенко.

Як зазначається, це відео виникло як емоційний порив Марини Терон, щоб висловити любов та повагу, яку мають українці та їхні друзі та родина в Південній Африці до України.

«Ми далеко від дому, не можемо подорожувати під час локдауну і дуже сумуємо за домом. Тому я хотіла зробити щось, що може допомогти нам висловити любов, яку ми, українці в Південній Африці, маємо до нашої країни, та повагу й любов до України наших друзів та родин тут. Я вважаю, що легендарний український поет Володимир Сосюра найкраще передав пристрасть до України у своїй поезії "Любіть Україну"»,- сказала Марина Терон.

У ролику різні члени та друзі UAZA читають вірш, який багато хто з українців знає напам'ять з дитинства.

В Української асоціації в ПАР розповіли, що під час роботи над відео виникло бажання більше дізнатися про історію вірша. Як нагадується, Володимир Сосюра написав поезію «Любіть Україну» у 1944 році під час Другої світової війни, коли був у евакуації. Поет сумував за Україною та переживав з приводу бомбардувань та страждань, які переживала його Батьківщина. У такому емоційному стані він написав вірш і висловив глибоку любов до країни. Але після закінчення війни ситуація змінилася. Сосюру, відомого на той час поета, звинувачували в націоналізмі. У 1951 р. Поему «Любіть Україну» було визнано занадто націоналістичним. Дружину поета заарештували НКВС та засудили до 6 років позбавлення волі. Сосюрі заважали публікувати свої вірші.

Виявилося, що вірш «Любіть Україну» був свого часу трохи модифікований на вимогу радянських реалій - було додано кілька відповідних рядків. В асоціації вирішили не змінювати відео, адже воно втілило стільки зусиль багатьох південноафриканців та українців, і зазначили, що зробили важливі висновки.

«Цей приклад того, як реальне оповідання нашого минулого було зміненое так, щоб воно відповідало тому, що хотіла влада, змусив нас усвідомити рівень того гніту, який зазнала наша література. Ми засвоїли цінний урок того, як важливо дізнатися про наше минуле, оскільки воно все ще може змінювати сучасну реальність», - зауважили в Української асоціації в ПАР.

Відео: Ukrainian Association of South Africa UAZA