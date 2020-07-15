Сьогодні – 128 років від дня народження Мілени Рудницької

15 липня виповнюється 128 років від дня народження Мілени Рудницької (1892-1976), відомої української громадсько-політичної діячки, письменниці, журналістки.

Про це нагадує Укрінформ.

Народилася Мілена Рудницька в м. Зборові (тепер Тернопільська обл.), у сім’ї нотаріуса. Закінчила класичну гімназію у Львові, згодом навчалася у Львівському і Віденському університетах на філософському факультеті, написала докторську дисертацію на тему «Математичні основи Ренесансу», але, поринувши в світ громадської роботи, не захистила її. 1923 року здобула другий диплом – викладача педагогіки і дидактики.

Працювала вчителькою гімназії і семінарії у Львові (згодом – Високий педагогічний інститут), проте відмовилась від педагогічної кар’єри, повністю присвятивши себе політичній і громадській діяльності.

Ще 1919 році вона активно включається в український жіночий рух, ставши його провідником, закладає ідеологічні підвалини, виступає за повсюдне створення організацій українок. Спочатку вона – член Управління, а з 1928 і до початку Другої світової війни – голова Союзу Українок у Львові (з 1934 – світового об’єднання цієї організації). Під її головуванням Союз Українок став великою впливовою організацією, яка об’єднувала 82 повітові філії, 828 сільських гуртків і налічувала понад 45 тисяч членів (25% українських сіл у Галичині мали гуртки Союзу Українок).

У кінці 1920-х років Мілена Рудницька активно включається в політичне життя Галичини. Разом зі своїм чоловіком, адвокатом і журналістом Павлом Лисяком вона була одним із засновників і провідних діячів Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), брала діяльну участь у роботі цієї найбільшої української політичної партії у Галичині й Польщі. Була послом (депутатом) від УНДО у польському Сеймі (1928-1938).

Крім цього, Рудницька була однією з трьох делегатів до Ліги Націй у січні 1931 року, домагаючись розгляду порушень Польщею гарантій прав національних меншин взагалі, а терору й пацифікацій зокрема. Її аргументи були настільки сильні, що англійська делегація запросила її відвідати Лондон і поінформувати Нижчу палату Парламенту про становище українців у Галичині. Про це також вона доповідала у Королівському інституті Закордонних справ перед представниками впливових кіл Англії.

Рудницька їздила до Рима (Італія тоді була членом комісії меншин Ліги Націй), зустрічалася з Муссоліні. Вона вела також і антикомуністичну діяльність, розкриваючи правду про голод в Радянській Україні.

З 1939 року Мілена Рудницька перебралася на Захід. Мешкала у різних європейських країнах та США, а з 1959 і до кінця свого життя продовжувала активну громадсько-політичну, видавничу та наукову діяльність у Мюнхені. Була однією з засновниць у 1948 році Української національної ради та її представництва в Швейцарії, директором Українського комітету. У роки Другої світової війни вона врятувала понад 500 українських родин з Чехо-Словаччини, сприяючи їхньому переїзду на Захід.

Фото: Відкриття з’їзду Союзу українок. Львів, 9 жовтня 1937 року