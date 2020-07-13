МІОК провів зустріч зі співзасновницею Центру Анни Київської у Франції

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» провів онлайн-зустріч на тему культурної дипломатії зі співзасновницею Центру Анни Київської у Франції Вікторією Делленжер.

Про це повідомляється на сторінці Centre Anne de Kyiv - Центр Анни Київської в Facebook.

«Якщо вас цікавить культурна дипломатія, запрошуємо передивитися зустріч із Вікторією Делленжер, співзасновницею Centre Anne de Kyiv (Центр Анни Київської). Організатор: Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"», - йдеться у дописі.

Вікторія Делленжер

Захід «Чому культурна дипломатія – це важливо? Досвід українців Франції» відбувся 10 липня на платформі Zoom у форматі презентації та діалогу.

Як зазначається, у події також взяли участь: Апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії Української греко-католицької церкви владика Гліб (Лончина); ректор Національного університету «Львівська політехніка», професор Юрій Бобало; почесний консул Франції у Львові Данило Ярема; виконавча директорка Світового конґресу українців Марія Купріянова; народна депутатка України Верховної ради України VIII скликання, професор Оксана Юринець; директорка МІОК, організаторка події Ірина Ключковська.

«Ми бачимо культурну дипломатію в ширшому контексті – як світогляд. І я думаю, надважлива роль наших інституцій у діаспорі – це плекання «амбасадорів» України та українського народу, а також, завдяки культурній дипломатії, розбудова мережі друзів України», - зазначила Марія Купріянова, повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.

Фото: Centre Anne de Kyiv - Центр Анни Київської в Facebook

Відео: МІОК