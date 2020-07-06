МІОК проведе зустріч із співзасновницею Центру Анни Київської у Франції

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» проведе відкриту онлайн зустріч із співзасновницею Центру Анни Київської у Франції Вікторією Делленжер, експерткою з міжнародних відносин, комунікацій, партнерств та розвитку, громадською, культурною діячкою українського походження, що мешкає у Парижі (Франція).

Про це повідомляється на сайті МІОКу.

Як зазначається, віртуальний захід «Чому культурна дипломатія – це важливо? Досвід українців Франції» відбудеться 10 липня о 15:00 на платформі Zoom у форматі презентації та діалогу.

Зокрема сторони торкнуться таких тем:

• Що знаємо про Україну в серці Франції?

• Як історичну постать зробити українським культурним брендом, знаним у світі?

• Як спадщина королеви Анни Київської сьогодні повертає Україну до Європи?

• Яким є Центр Анни Київської сьогодні і яка його місія у майбутньому?

У події також візьмуть участь Владика Гліб (Лончина), Апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії Української Греко-Католицької Церкви, Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка», Данило Ярема, почесний консул Франції у Львові, Ірина Ключковська, директорка МІОКу, Марія Купріянова, виконавча директорка Світового Конґресу Українців, Оксана Юринець, народна депутатка України Верховної ради України VIII скликання, професор.

До зустрічі запрошено представників університетських спільнот, дипломатичних установ, культурних інституцій та усіх зацікавлених.

Участь у події безкоштовна за посиланням.

Фото: Centre Anne de Kyiv - Центр Анни Київської/Facebook, МІОК