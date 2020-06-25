У Празі померла українська скульпторка Марія Леонтович-Лошак

У чеській столиці Празі на 94-му році життя померла Марія Леонтович-Лошак – відома скульпторка, майстриня декоративного мистецтва, по лінії батька племінниця українського композитора Миколи Леонтовича – автора всесвітньо відомого «Щедрика».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Марія Леонтович-Лошак упродовж років була активним членом української громади. У період комуністичного режиму пережила репресії, що стосувалися її родини, зокрема, батька Івана Леонтовича (1893 – 1970) – перекладача, стенографіста Центральної Ради (1918 р.), але рідної мови і звичаїв не зрадила. До останніх днів любила наспівувати мелодії українських пісень, «Щедрика» в тому числі.

Марія Леонтович-Лошак у 1952 році закінчила Українську студію пластичного мистецтва в Празі, була ученицею відомого скульптора Костя Стаховського, від якого перейняла захоплення анімалістичною пластикою. Навчання продовжила в празькій Академії мистецтв, яку закінчила в 1953 році. Була членом об‘єднання чеських образотворчих митців «Манес» і празького об‘єднання жінок-художниць «Феміна». Співала в празькому українському хорі святого Володимира.

Твори Марії Леонтович-Лошак експонувалися на багатьох виставках, одна з останніх за присутності авторки відкрилась у музеї міста Розтоки біля Праги в 2018 році.



Фото з сайту radiosvoboda.org