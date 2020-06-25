Посольство уточнило порядок в’їзду українців до Чорногорії

Посольство України опублікувало роз’яснення щодо порядку в’їзду українців в Чорногорію.

Як зазначається на сайті українського дипвідомства, дана інформація буде оновлюватися по мірі її надходження чи зміни.

«У зв’язку із багаточисельними запитами, надаємо окремі роз’яснення щодо вимог чорногорської сторони до порядку в’їзду громадян України до Чорногорії», - йдеться у повідомленні.

Отже, починаючи з 22 червня, українські громадяни можуть в’їжджати в Чорногорію за умови наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Вимоги до цього тесту:

– це має бути саме ПЛР тест, експрес тест не підходить;

– тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів);

– тест має бути роздрукований. Переклад на англійську чи чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим;

– тест має бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025. Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому необхідно запитувати лабораторію, де мандрівник планує робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не лише на території України, а й в будь-якій іншій країні;

– щодо мінімального віку, з якого потрібно робити такий тест – інформація наразі відсутня. Посольство очікує на відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Щодо автомобільних подорожей до Чорногорії, посольство наполегливо радить утриматися від них, натомість використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки. «Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально ще досі забороняють транзит своєю територією і, навіть за наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити вам транзитний проїзд до Чорногорії. Сербія – є відкритою для в’їзду та транзиту, проте вона знаходиться у «червоному списку» Чорногорії, тому вам може бути відмовлено у в’їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)», - зауважили в Посольстві.

Крім того, наголошується, що Посольство не видає жодних листів/підтверджень/нот для в’їзду та транзиту як територією Чорногорії, так і територією інших країн.

«Автомобільні подорожі ви здійснюєте на власний ризик і під власну відповідальність», - зазначили в дипвідомстві.

