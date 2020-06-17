Молодь діаспори вимагає посилення санкцій проти РФ

Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) виступає за продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації, запроваджених в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

Про це йдеться на сторінці СКУМО в Facebook.

«CКУМО звертається до глав держав та урядів країн-членів ЄС з вимогою не послаблювати політичний і економічний тиск на Російську Федерацію, щоб примусити агресора припинити війну та втручання у внутрішні справи суверенних держав (включаючи демократичні вибори), відновити повагу до міжнародного права», - йдеться у заяві.

СКУМО також підтримує звернення інших українських організацій до глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу та закликає молодь діаспори долучатися до міжнародних акцій проти російської агресії.

Зазначається, що Світовий конгрес українських молодіжних організацій «глибоко обурений спробами Кремля, використовуючи сучасну санітарно-епідеміологічну світову кризу, змусити глав держав та урядів країн ЄС послабити та скасувати для себе міжнародний політичний і економічномічний санкційні режими».

Як відомо, на саміті ЄС 19 червня глави держав та урядів Євросоюзу у форматі відеоконференції мають ухвалити політичне рішення про продовження на пів року економічних секторальних обмежувальних заходів щодо Росії, термін дії яких закінчується 31 липня, у відповідь на триваючу російську агресію проти України.

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Як повідомляв Укрінформ, українські патріоти та друзі України у світі днями опублікували звернення до глав держав та урядів країн-членів ЄС, в якому нагадали демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликали лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи щодо РФ, запроваджені в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

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