Молодь діаспори вимагає посилення санкцій проти РФ

Молодь діаспори вимагає посилення санкцій проти РФ

Укрінформ
Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) виступає за продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації, запроваджених в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

Про це йдеться на сторінці СКУМО в Facebook

«CКУМО звертається до глав держав та урядів країн-членів ЄС з вимогою не послаблювати політичний і економічний тиск на Російську Федерацію, щоб примусити агресора припинити війну та втручання у внутрішні справи суверенних держав (включаючи демократичні вибори), відновити повагу до міжнародного права», - йдеться у заяві.

СКУМО також підтримує звернення інших українських організацій до глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу та закликає молодь діаспори долучатися до міжнародних акцій проти російської агресії.

Зазначається, що Світовий конгрес українських молодіжних організацій «глибоко обурений спробами Кремля, використовуючи сучасну санітарно-епідеміологічну світову кризу, змусити глав держав та урядів країн ЄС послабити та скасувати для себе міжнародний політичний і економічномічний санкційні режими».

Як відомо, на саміті ЄС 19 червня глави держав та урядів Євросоюзу у форматі відеоконференції мають ухвалити політичне рішення про продовження на пів року економічних секторальних обмежувальних заходів щодо Росії, термін дії яких закінчується 31 липня, у відповідь на триваючу російську агресію проти України.

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Як повідомляв Укрінформ, українські патріоти та друзі України у світі днями опублікували звернення до глав держав та урядів країн-членів ЄС, в якому нагадали демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликали лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи щодо РФ, запроваджені в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

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