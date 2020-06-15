У Європі активісти вимагають посилення антиросійських санкцій

У країнах Європи активісти вимагають посилення міжнародного тиску на Росію та продовження Євросоюзом антиросійських обмежувальних заходів.

Як повідомили власному кореспонденту Укрінформу у Всесвітньому русі патріотів України, напередодні українці та друзі України провели акції у Лондоні та Ризі.

«Ми вимагаємо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації. Росія повинна припинити окупацію Криму та територій України на Донбасі. Незважаючи на тиск міжнародної спільноти, РФ послідовно порушує засади європейської і світової безпеки, посягає на суверенітет України. Це є надзвичайно небезпечно», - заявила представниця Всесвітнього руху патріотів у Великій Британії, голова «ЄвроМайдан Лондон» Наталія Равлюк.

Минулого тижня Всесвітній рух патріотів України у своєму зверненні нагадав демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликав лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи відносно Росії, уведені у 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

19 червня глави держав та урядів ЄС у форматі відеоконференції повинні ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ.