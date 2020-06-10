В Литві посол України і представники УГКЦ обговорили майбутні спільні проєкти

У Вільнюсі відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литві Володимира Яценківського та представників Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Пресвятої Трійці м. Вільнюса.

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

«9 червня 2020 р. посол України в ЛР В.Яценківський зустрівся зі священиками Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці м. Вільнюса отцем М. Козелківським та отцем Т. Годованцем. У ході зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо майбутніх спільних проєктів у культурно-освітній сфері, активізації співпраці Церкви з українськими осередками Литви, а також надання можливої допомоги громадянам України, які знаходяться у Литві», - йдеться у дописі.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Facebook