Бальні танці в українському викладі: інструктори з України підкорили американців

Українських викладачів з бальних танців у США цінують за високий професіоналізм та відданість справі.

Про те, як у штаті Аризона, США, працюється групі інструкторів з України, йдеться у сюжеті «Голосу Америки».

Власники студії бальних танців Fred Astaire Dance Studios у передмісті Фінікса – українське подружжя Наталія Беднягіна і Роман Миркін. Чемпіони світу та Європи, шестикратні чемпіони України після закінчення конкурсної програми працювали інструкторами в Києві. У 2017 році переїхали до США, де відкрили власну студію.

«Одна справа – відкрити, інша – утримувати і зробити так, щоб усе працювало. Ми вклали власні кошти, тепер намагаємося зробити так, аби все працювало», - зазначив Роман Миркін.

Київські інструктори дуже швидко здобули репутацію одних з найкращих вчителів бального танцю. В Україні, за словами Романа, сформувалася школа танцю світового рівня. «З роками в Україні утворилася система дитячого танцю, достатньо сильна школа. За багато років викарбувалася система, яка дозволяє виховувати дуже сильних танцюристів, починаючи з 7-10 років і закінчуючи 17-18-річними. В країні дуже велика конкуренція і, відповідно, дуже високий рівень. Середній рівень в Україні досить високий і дозволяє середньому танцюристу з України отримувати високі результати за кордоном», - розповів Роман Миркін.

У самому Фініксі в одній з провідних студій міста викладає Мирослав Гаврилів з Івано-Франківщини. Він розповідає, що загалом має 15 років викладацького досвіду. У Фініксі Мирослав живе і викладає вже 4 роки.

Одна з його учениць, Френсіс Апріле, високо оцінила рівень українських тренерів. «У них відмінні тренувальний процес, менталітет, дисципліна, і це помітно в якості їхньої роботи, в тому, як вони танцюють, як виражають себе, як навчають. Вони уважні до деталей, надзвичайно віддані танцю, і це надихає», - розповіла дівчина.

Інший український вчитель бального танцю у Фініксі – Ігор Устимович з Дніпра. Володіє студією разом із дружиною. У США працює вже 10 років і високо оцінює рівень роботи своїх українських колег. «Працьовиті з дитинства, і коли сюди приїжджають, бачать усі можливості, які у них є», - зазначив Ігор Устимович.

Як зазначається, у ці дні українські інструктори були змушені змінити стиль роботи. Замість групових занять вони дають лише персональні уроки.

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Індустрію танців усіх стилів у США оцінюють у 4 млрд доларів США на рік. В країні понад 53 тис. студій. Середній заробіток власника студії – 67 тис. доларів на рік. Саме можливість кращого заробітку приваблює до США інструкторів з танців з усього світу, зокрема й України.

Фото: news.sumdu.edu.ua

Відео: Голос Америки