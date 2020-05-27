Фестиваль української культури «Ucrania Fest - 2020» в Іспанії цьогоріч пройде онлайн

Талановитих українців з усього світу запрошують до участі у Шостому фестивалі української культури «Ucrania Fest - 2020» в Барселоні, який цьогоріч відбудеться 17-23 серпня і пройде онлайн через коронавірус.

Про це повідомила організатор заходу президентка Української асоціації «Джерело» м. Барселона Ольга Дзюбан в Facebook.

«Online Festival «Ucrania Fest - 2020». Запрошуємо талановитих українців з усього світу до участі у фестивалі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, реєстрація учасників триватиме до 20 червня 2020 року.

Умови участі та трансляції викладено в Положенні фестивалю.

«Погодившись із умовами фестивалю, ви можете зайти за посиланням та здійснити реєстрацію учасника. Часу небагато. Поспішайте!», - заохотила Ольга Дзюбан.

Трансляція відбуватиметься:

- на сайті Української асоціації «Джерело»: www.djerelo.eu;

- на сторінках соціальних мереж Української асоціації «Джерело»: https://www.facebook.com/djerelo.bcn/?ref=page_internal;

- на сайті та сторінках соціальних мереж Емігрантського радіо.

За додатковою інформацією та годинами ефіру пропонується слідкувати на сторінці асоціації в Facebook.

Як зазначається в Положенні фестивалю, його метою є популяризація української народної, сучасної та фольклорної творчості; взаємозбагачення культурних традицій; обмін досвідом творчої діяльності композиторів, солістів, хореографів, музикантів, акторів, майстрів, продюсерів; просування українського виробника; розширення культурних, туристичних, інформаційних та ділових зв’язків через засоби творчого спілкування між державами Україна та Іспанія.

Стати учасниками фестивалю можуть, зокрема, фольклорні, етнографічні, музичні, хорові, хореографічні колективи, колективи народного, бального танцю, солісти, ансамблі народної етнічної та естрадної пісні, троїсті музики та інші жанри; майстри, художники; українські виробники легкої промисловості.

Організаторами фестивалю виступають Українська асоціація «Джерело» за підтримки Генерального Консульства України в Барселоні, місцевих органів влади міста Барселона, Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ», ГО «Академія успіху», Емігранське радіо, Міжнародний фонд «Об’єднані Україною» та дизайн-студія «iFsd Studio».

Фото: Olga Dzyuban