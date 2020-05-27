Український конґресовий комітет Америки відзначив 80-річчя

Український конґресовий комітет Америки (УККА) відзначив 80-у річницю діяльності.

З цієї нагоди УККА у вівторок, 26 травня, провів онлайн-святкування з огляду на пандемію Covid-19 і виклав відео в YouTube.

Як зазначається, УККА завжди був відданим своїм зобов’язанням представляти інтереси української громади в США та підтримувати незалежність України.

Вітальні слова з нагоди ювілею виголосили президент УККА Андрій Футей, представники Української православної церкви США, Філадельфійської архиєпархії в США (УГКЦ).

З 80-ю річницею УККА привітали Президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Посол України в США Володимир Єльченко, експрезиденти УККА Тамара Ґалло – Олексій (2008-2016 рр.), Михайло Савків (2000-2008 рр.), Аскольд Лозинський (1992-2000 рр.) та донька експрезидента УККА Лева Добрянського Пола Добрянськи, п'ятий Президент України Петро Порошенко, президент СКУ Павло Ґрод.

Зокрема, Дмитро Кулеба у своєму вітанні зазначив: «В далекому 1940-му році, у ті важкі часи для нашого народу, коли сталінська машина цілеспрямовано знищувала все українське: мову, культуру, пам’ять про наших предків і героїв, коли вони старанно переписували історію на свій збочений лад, ваші батьки й діди розпочали боротьбу за Україну, яка триває й донині. Відтоді й до сьогоднішнього дня Український конґресовий комітет Америки є тією великою рушійною силою, що невтомно і невпинно працює для своєї другої батьківщини».

Керівник українського МЗС нагадав здобутки УККА і допомогу Україні за ці роки та висловив упевненість у подальшій плідній дружбі та співпраці.

У свою чергу, очільник СКУ Павло Ґрод нагадав, що 80 років тому перший Конґрес українців Америки заклав основу потужного представництва для понад 1,5 млн українців у Сполучених Штатах Америки. «УККА є авторитетним голосом українського народу в Америці. Як співзасновник та вагома складова організація Світового конґресу українців, УККА є голосом українського народу і на світовому рівні», - зауважив президент СКУ.

Він відзначив діяльність УККА та тисячі громадських діячів, які упродовж останніх 80 років розбудували потужні інстиутції, що надал виховують та підтримують сильну громаду – від колиски до могили.

«Ви побудували прекрасні українські церкви, садочки, рідні школи, молодіжні організації, літні табори, професійні товариства, культурні громади, журнали, газети та фестивалі, академічні центри при провідних університетах, культурні центри та будинки опіки для наших людей похилого віку», - нагадав президент СКУ.

За його словами, завдяки цим установам в УККА «виховували та надалі виховуватимуть майбутні покоління свідомих українських патріотів та провідників, здібних лідерів УККА та СКУ, таких як чинний президент УККА Андрій Футей та експрезиденти Тамара Ґалло – Олексій, Михайло Савків та Аскольд Лозинський, які народилися та виховувалися в українській громаді США і вміло відстоювали українські інтереси в Вашингтоні, Києві та ключових центрах політичного впливу».

Павло Ґрод також зауважив, що громадські установи УККА «також виховуваи лідерів, які мали великий вклад у розвиток України: це перша леді Катерина Ющенко, колишні міністри України Наталія Яресько та Уляна Супрун».

Крім того, на сторінці СКУ в Facebook зазначається, що УККА, співзасновник та видатний член СКУ, одним з перших надзвичайно активно відстоював питання свободи та демократії для України.

«Вітаємо УККА та його складові організації з 8-ма десятиліттями успішного лідерства у представництві українсько-американської спільноти. Впродовж останніх десятиліть ми стикаємося з не менш загрозливими і не менш суттєвими викликами, аніж ті, що були в минулому. Україні та світовій українській діаспорі на на чолі з СКУ вкрай потрібна досвідчена та впливова українська американська громада об’єднана Українським конґресовим комітетом Америки. Многая літа УККА!», - зазначається в привітанні.

Нагадується, що Український конґресовий комітет Америки єднає близько 30 українських американських організацій.

Відео: Ukrainian Congress Committee of America