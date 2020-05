В Едмонтоні відкриється масштабна експозиція української вишивки

Понад 750 вишитих подушок, створених українськими канадськими майстрами, представлять на виставці, яка відкриється 2 червня в Едмонтоні.

Про це повідомляється на сторінці Альбертської ради українського мистецтва (ACUA) в Facebook.

«На виставці «Вишивані спогади» буде представлено понад 750 подушок, вишитих українськими канадськими майстрами по всій Канаді. Це десятки тисяч годин роботи умільців», - йдеться у повідомленні.

Кураторкою виставки є відома канадська мисткиня Лариса Цимбалюк-Челядин, яка наразі готує експозицію до відкриття.

Ознайомитися з красою гаптованих вручну подушок, а також світлинами вишивок можна до 30 червня в ACUA Gallery & Artisan Boutique.

Спонсорами виставки є низка українських організацій Канади, зокрема фундація Shevchenko Foundation, Ukrainian Pioneers Association of Alberta, Kule Folklore Centre at the U of A, ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts, йдеться у повідомленні.

Як зауважується, виставка пройде з урахуванням небезпеки розповюдження COVID-19. Зокрема, не буде урочистого відкриття заходу. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися на території експозиції, становитиме не більше 10 осіб. Організатори також наполегливо рекомендують гостям виставки вдагати маски, обробляти руки дезінфікуючим засобом, наявним на вході, та утриматися від відвідування тим, хто хворіє або має симптоми хвороби.

З метою уникнення черг пропонується заздалегідь забронювати зручний час для відвідування експозиції, зателефонувавши на номер (780) 488-8558 чи написавши листа на електронну пошту: events@acuarts.ca.

Раніше виставка «Вишивані спогади» експонувалася в Торонто та Вінніпезі.

Фото: Art by Larisa у Facebook