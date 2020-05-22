Канадіець влаштував вишиванкову «виставку» над Вінніпеґом

Канадієць українського походження Норберт Іван з міста Вінніпеґ, штат Манітоба, зробив імпровізовану виставку своїх вишитих сорочок, розвісивши їх на узбережжі місцевого озера Вінніпеґ.

Про це повідомляє портал «Стожари».

«Канадець українського походження Норберт Іван під час карантину вирішив по-своєму відзначити День вишиванки та продемонстрував власну колекцію українського національного одягу, розвісивши їх над місцевим озером Вінніпеґ», - йдеться у повідомленні.

У дописі на своїй сторінці у мережі Facebook він назвав це так: «Танець вишиванок посеред північного вітру Манітоби на озері Вінніпеґ у Канаді 2020».

Норберт Іван додав, що більшість з представлених сорочок виконані полтавською майстринею авторських вишиванок ручної роботи, дизайнеркою одягу студії «Natalka-Poltavka» Наталкою Тютюнник. А одну сорочку – білу з червоно-чорноим візерунком - канадець виготовив власноруч.

За словами Наталки Тютюнник, канадський шанувальник її майстерності працює фотохудожником, журналістом і викладачем.

«Він має вже 4 мої авторські сорочки, символіка кожної з яких спеціально розроблялась за його проханням і побажанням для окремих випадків. Дуже шанує та з великою повагою ставиться до вишиванки, досліджує історію Голодомору 1932-2933 років», – розповідає майстриня.

Крім того, Норберт Іван в українському осередку в своєму місті видає часопис «Український Вінніпеґ».

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За можливості, він двічі на рік буває в Україні. Минулого року приїздив до Києва у День пам’яті жертв голодоморів та до Львова.

Фото: Norbert K. Iwan