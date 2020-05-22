Канадіець влаштував вишиванкову «виставку» над Вінніпеґом
Про це повідомляє портал «Стожари».
«Канадець українського походження Норберт Іван під час карантину вирішив по-своєму відзначити День вишиванки та продемонстрував власну колекцію українського національного одягу, розвісивши їх над місцевим озером Вінніпеґ», - йдеться у повідомленні.
Норберт Іван додав, що більшість з представлених сорочок виконані полтавською майстринею авторських вишиванок ручної роботи, дизайнеркою одягу студії «Natalka-Poltavka» Наталкою Тютюнник. А одну сорочку – білу з червоно-чорноим візерунком - канадець виготовив власноруч.
За словами Наталки Тютюнник, канадський шанувальник її майстерності працює фотохудожником, журналістом і викладачем.
«Він має вже 4 мої авторські сорочки, символіка кожної з яких спеціально розроблялась за його проханням і побажанням для окремих випадків. Дуже шанує та з великою повагою ставиться до вишиванки, досліджує історію Голодомору 1932-2933 років», – розповідає майстриня.
Крім того, Норберт Іван в українському осередку в своєму місті видає часопис «Український Вінніпеґ».
За можливості, він двічі на рік буває в Україні. Минулого року приїздив до Києва у День пам’яті жертв голодоморів та до Львова.
Фото: Norbert K. Iwan