Програма «Захист» у Китаї: в посольстві нагадали українцям, як до неї приєднатися

Посольство України в Китаї нагадало про розгорнуту Міністерством закордонних справ прогораму «Захист» для допомоги українцям, що застрягли за межами країни після закриття українського кордону через запроваджений унаслідок пандемії коронавірусу карантин.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

«Посольством продовжується реалізація започаткованої Міністерством закордонних справ України програми «Захист». Якщо ви бажаєте отримувати регулярно оновлювану інформацію від МЗС та самі готові ділитися актуальними новинами і допомагати співвітчизникам, які опинилися у скрутній ситуації на території Китаю, ви можете приєднатися до WeChat-груп «Захист» відповідно до консульських округів вашого перебування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приєднатися до зазначених груп можна, надіславши на електронну пошту Посольства чи відповідного Генконсульства листа з прикріпленим QR-кодом свого WeChat-акаунту.

Зокрема, консульський округ ПУ в КНР (emb_cn@mfa.gov.ua) охоплює міста Пекін, Тяньцзінь, Чунцін; провінції Хейлунцзян, Цзілінь, Ляонін, Хубей, Хебей, Хенань, Шеньсі, Шаньсі, Шаньдун, Сичуань, Юньнань, Цінхай, Ганьсу, Тайвань; спеціальні автономні райони Сянган (Гонконг), Аомень (Макао); автономні райони Внутрішня Монголія, Нінся-Хуейський, Сіньцзян-Уйгурський, Тибетський.

Консульський округ ГКУ в Шанхаї (gc_cns@mfa.gov.ua) охоплює місто Шанхай; провінції Цзянсу, Аньхой, Чжецзян, Цзянсі, Фуцзянь.

До консульського округу ГКУ в Гуанчжоу (gc_cngz@mfa.gov.ua) відносяться провінції Гуандун, Гуйчжоу, Хунань, Хайнань; Гуансі-Чжуанский автономний район.