Над парламентом канадської провінції Манітоба у місті Вінніпег підняли прапор кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що прапор було піднято на світанку 17 травня й він майорітиме до заходу сонця 18 травня, коли Україна відзначатиме День боротьби за права кримськотатарського народу.

У посольстві України в Канаді нагадали, що Вінніпег продовжує традицію, започатковану посольством: щороку до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою в пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар сьогодні. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто та Едмонтоні.

Фото: Посольство України в Канаді

"Це більше, ніж символ гордого і мужнього народу. І для нас, і для наших канадських друзів ця церемонія – людяний і значимий жест на знак солідарності з кримськими татарами, які сьогодні потерпають від переслідувань окупаційної російської влади", - сказав з цього приводу посол України в Канаді Андрій Шевченко.

У дипустанові додали, що "Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу".

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинули десятки тисяч кримських татар.

У 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Окупаційні російські адміністрації продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у в'язниці.

У канадському Вінніпегу підняли кримськотатарський прапор

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що прапор було піднято на світанку 17 травня й він майорітиме до заходу сонця 18 травня, коли Україна відзначатиме День боротьби за права кримськотатарського народу.

У посольстві України в Канаді нагадали, що Вінніпег продовжує традицію, започатковану посольством: щороку до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою в пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар сьогодні. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто та Едмонтоні.

"Це більше, ніж символ гордого і мужнього народу. І для нас, і для наших канадських друзів ця церемонія – людяний і значимий жест на знак солідарності з кримськими татарами, які сьогодні потерпають від переслідувань окупаційної російської влади", - сказав з цього приводу посол України в Канаді Андрій Шевченко.

У дипустанові додали, що "Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу".

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинули десятки тисяч кримських татар.

У 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Окупаційні російські адміністрації продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у в'язниці.