В Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду

Посольство України в Туреччині вивісило на будівлі дипломатичного відомства в Анкарі кримськотатарський прапор як пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це посольство повідомляє у Twitter.

"Пам'ять про злочинну депортацію сталінським режимом кримських татар в 1944 році досі віддає страшним болем у наших серцях, який ми поділяємо з кримськотатарським народом. На знак солідарності над нашим посольством у ці дні розміщений кримськотатарський прапор із траурною стрічкою", – йдеться в повідомленні.

Водночас посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у Facebook, що кримськотатарські прапори вивішено також в українських консульствах у Стамбулі й Анталії. "Вшановуючи пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, сьогодні на Посольстві України в Анкарі розміщено кримськотатарський прапор із траурною стрічкою. Також на приміщенні Генерального консульства у Стамбулі та Консульства в Анталії", - зазначив він.

Посол закликав проявити солідарність із кримськотатарським народом та приєднатися до заходів з метою вшанування 76-ї річниці пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 року сталінським режимом.

В Україні 17 травня вшановують пам'ять жертв політичних репресій, а 18 травня – жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв'язку з цим заплановано пам'ятні заходи з урахуванням карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках меморіальних заходів до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та запланованих, зокрема, в Криму, передбачаються покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків, встановлених на згадку кримських татар, загиблих в ході депортації 1944 року. Пропонується також підняття над житловими будинками національних прапорів, обрамлених траурною стрічкою.

18 травня о 12 годині за київським часом пройде хвилина мовчання.

Разом з іншими заходами у Києві в рамках 13-й сесії Кримського дискусійного клубу відбудеться вебінар на тему визнання країнами геноциду кримськотатарського народу і протидії його дискримінації.

Запланований також міжнародний траурний онлайн-мітинг, присвячений трагічній даті.