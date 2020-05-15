В Тунісі українки подякували матерям воїнів - захисників України

Українки в Тунісі з нагоди Дня матері висловили слова подяки матерям воїнів, які стоять на захисті України, та записали відеоролик.

Відповідне відо викладене на сторінці асоціації українців у Тунісі «Берегиня» в Facebook.

«День Матері - це свято шани, поваги і любові до всіх матерів. Мама - це джерело нашого існування. В цей день хотілось би низько вклонитися і подякувати нашим матерям за їхню турботу, мудрість, витримку та розуміння. Особлива подяка матерям наших воїнів-захисників за те, що виховали славних патріотів, які з неймовірними зусиллями, деколи ціною власного життя, творять нову історію нашої держави», - йдеться у дописі до ролика.

Як зазначила в коментарі кореспонденту Укрінформу членкиня й секретарка Виконавчого комітету асоціації українців в Тунісі «Берегиня» Тетяна бен Юссеф, під керівництвом і допомогою асоціації в країні вже 5 років існує суботня школа «Зернятко» при Посольстві України.

«Кожного року ми проводимо багато заходів для малечі і батьків. У цьому році, на жаль, карантинні заходи нам заважили зробити те, що ми планували з початку навчального року. Тому ми зробили це відео», - розповіла Тетяна бен Юссеф.

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Відео: Мaison ukrainienne en Тunisie "Berehynya".Українці в Тунісі " Берегиня"