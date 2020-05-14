Діаспора в США активно допомагає співвітчизникам, які застрягли в США через карантин – посол

Українці Америки надають допомогу співвітчизникам, які застрягли в країні у зв’язку із запрвадженням карантину через COVID-19.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Володимир Єльченко в інтерв’ю газеті «День».

Він нагадав, що за кілька тижнів до початку карантину в США встигли відкрити нове почесне консульство України - цього разу в місті Філадельфія. Його очолила американка українського походження, досвідчена юристка і адвокатка з імміграційних питань Ірина Мазур.

«Я особливо виділив би те, що зараз пані Ірина і взагалі вся діаспора нам дуже допомагає в питаннях людей, які не зі своєї волі застрягли в США через початок карантину. Практично в кожному штаті є люди, які за потреби можуть допомогти безоплатно полікувати чи надати ліки або навіть є випадки, коли в людей не вистачає коштів на житло чи подовження оренди в зв’язку з тим, що вони збиралися від’їхати і не змогли. Деякі наші діаспоряни пропонують у себе пожити, щоб перебитись деякий час. Ми їм дуже вдячні за це. Вони допомагають, особливо в тих штатах, де немає присутності українських дипломатичних установ», - розповів дипломат.

Володимир Єльченко зазначив, що зараз спілкування представників посольства з діаспорою обмежене й відбувається лише в телефонному режимі чи по Skype. «На жаль, довелось відкласти багато важливих і хороших проєктів, які в нас були. Це і велика конференція по Україні, яку організовувала Фундація Україна - США з планами на квітень, потім червень, а тепер це переноситься на грудень», - розповів дипломат.

Посол з огляду на небезпеку коронавірусу порадив українцям частіше мити руки і не виходити на вулицю без маски. «Мабуть, нам слід звикати до того, що ще якийсь час нам доведеться жити в таких нових умовах, до яких ми не звикли. Але всі ці заходи є необхідними, ба більше, вони відкрили нові можливості як для України, так і для всього світу», - зауважив дипломат.

Він також підтвердив усім українцям, які знаходяться на території США, що в посольстві нікого не забувають і працюють над тим, аби залишатися на зв’язку.