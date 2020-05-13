Посольство в Індії опрацьовує можливість евакуації українців чартерами «Air India»

Посольство України в Індії опрацьовує можливість повернення українських громадян на Батьківщину комерційними чартерними рейсами авіакомпанії «Air India», які орієнтовно відбудуться після 25 травня за маршрутом Делі-Київ-Делі для евакуаціх громадян Індії.

Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва в Facebook.

«Ближчим часом (орієнтовно у період 25-31 травня) уряд Індії планує здійснити 6 комерційних чартерних рейсів за маршрутом Делі-Київ-Делі, які виконуватимуться індійським національним авіаперевізником «Air India», з метою евакуації своїх громадян з України. Посольством опрацьовується можливість вивезення цими рейсами за маршрутом Делі-Київ бажаючих громадян України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, наразі комерційні та інші умови виконання цих рейсів невідомі.

В дипустанові просять усіх зацікавлених відслідковувати інформацію на Facebook-сторінці посольства, а також на сайті авіаперевізника.

Як зауважили в диппредстаництві, «з урахуванням того, що, станом на сьогоднішній день згадані рейси заплановані виключно з Делі, рекомендували б громадян України, які перебувають у віддалених від індійської столиці регіонах країни, заздалегідь планувати відповідну логістику переміщення до Делі».

Зазначається, що у разі виникнення питань щодо згаданих рейсів можна звернутися до посольства, написавши листа на електронну адресу emb_in@mfa.gov.ua; написавши в месенджері на сторінці посольства у Facebook; або зателефонувавши консулу Громову Олександру Вікторовичу за тел.+91 9667874125.