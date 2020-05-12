Із ПАР хочуть повернутися 34 українці – посольство шукає варіанти евакуації

Посольство України у ПАР підтримує контакт з українцями, які опинилися фактично заблокованими в Південно-Африканській Республіці, і намагається вирішити ситуацію з їх поверненням на батьківщину.

Про це сказала кореспондентові Укрінформу посол України в ПАР Любов Абравітова.

«Посольство має контакт з усіма громадянами України, які наразі опинилися фактично заблокованими в ПАР та ще у 9 країнах відповідальності дипустанови. В ПАР наразі 34 громадянина, які повідомили, що хотіли б повернутися за наявності такої можливості», - повідомила посол.

Вона також зауважила, що більшість з цих осіб - члени змішаних родин, які відвідували родичів, тобто вони мають де жити і їх ситуація контрольована.

Абравітова додала, що дипустанова спільно з МЗС та причетними структурами шукають варіанти, але, на сьогодні, немає будь-якої інформації про можливість здійснення прямого спецрейсу.

Посол зауважила, що дуже складна ситуація з вагітною жінкою, бо «наразі здійснення перельоту нею з декількома пересадками є відверто небезпечним і тому ми терміново шукаємо варіанти вирішення ситуації».

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За її словами, з початку дії обмежувальних заходів з ПАР за сприяння посольства вдалося повернути в Україну більше 100 осіб

Як повідомляли ЗМІ, українці, які опинилися в період карантину в ПАР, звернулися до міністра закордонних справ України з проханням допомогти їм повернутися на батьківщину.

Як зазначається в листі-зверненні серед українців, котрі вимушено залишаються в ПАР: жінка з хронічним захворюванням, котре потребує рецептурних медикаментів; вагітна дівчина на сьомому місяці; жінка з дитиною, віком одного року; безробітний хлопець, а також люди, від заробітку яких залежить життя сімей, котрі залишилися в Україні.