Волонтери з канадської діаспори передали засоби захисту медикам Прикарпаття

Брати Володимир та Тарас Паславські з Канади передали 100 захисних щитків для медпрацівників Яремчанщини.

Про це журналістам Суспільного повідомив секретар Яремчанської міської ради Володимир Губарчук.

«100 захисних щитків для медиків Яремчанщини, що на Прикарпатті, передали брати Володимир та Тарас Паславські в межах співпраці волонтерів та діаспори Канади, а також голови Яремчанської регіональної спілки інвалідів АТО Миколи Вервеги. Засоби захисту поділили між яремчанською лікарнею та фельдшерсько-акушерськими пунктами сіл Микуличин, Татарів та Яблуниця», - йдеться у повідомленні.

Як розповів Володимир Губарчук, з братами Паславськими на Яремчанщині познайомилися ще в 2014-му році. «Вони нам допомагали в АТО, коли ми воювали в Дебальцевому. Після того, як я повернувся додому, підтримували дружні стосунки. Брати дізналися, що я працюю секретарем Яремчанської міської ради. І хлопці сказали, що хочуть допомагати нам на місцях», - розповів Губарчук про початок співпраці з Тарасом і Володимиром Паславськими.

Зазначається, що першу допомогу від канадської діаспори - 27 сучасних електричних ліжок з матрацами, каталки, масажні столи - Яремчанська центральна міська лікарня отримала наприкінці минулого року.

На початку пандемії волонтери хотіли передати для медиків спеціальні захисні костюми, проте уряд Канади заборонив вивозити. Тож переслали те, що дозволено - захисні щитки.

Також незабаром мають надійти три операційні лампи для яремчанської лікарні.

Володимир Губарчук розповів, що днями «зробили частину кисневого розведення за гроші, які зібрала волонтерська група "Будьмо здорові"». «Готуємося, якщо будуть спалахи COVID-19, щоб могли оперативно надавати медичну допомогу», - зазначив секретар Яремчанської міської ради.

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Зауважується, що з 1 травня пацієнтів з Яремчанщини, які хворіють на коронавірусну інфекцію, лікують у Надвірнянській центральній районній лікарні.

«Ми направили зверненя в область, щоб переглянули рішення з приводу опорних лікарень, але, на жаль, відповіді нам ще так і не надали», - сказав Володимир Губарчук.

Фото: Володимир Губарчук/Facebook