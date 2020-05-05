СКУ запрошує на вебінари з використання онлайн ресурсів для навчання

Cвітова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) Світового Конґресу і Національна Українська Освітня Рада КУК запрошує взяти участь у серії вебінарів по використанню онлайн ресурсів для дистанційного навчання.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці СКУ.

«Віртуальні дошки — нова захоплююча технологія для дистанційної освіти. Як додаток Padlet допомагає учням початкових класів втримувати увагу під час уроку? Реєструйтеся на вебінар 6 квітня (11:00 – Торонто / 18:00 – Київ / 19:00 – Дубай) і дізнавайтеся більше», – йдеться у публікації.

Розклад вебінарів виглядає наступним чином:

Вебінар 1: Використання сервісу Padlet під час дистанційного навчання. Суховієнко Тетяна, Дубай, ОАЕ

Дата проведення: 6 травня – 11:00 – Торонто / 18:00 – Київ / 19:00 – Дубай

Вебінар 2: Google Classroom – Наступні Кроки. Оцінювання учнівських знань, Тетяна Сунак і Наталя Наявко, Торонто і Едмонтон, Канада.

Дата проведення: 8 травня – 11:00 – Торонтo / 18:00 – Київ / 9:00 – Едмонтон

Вебінар 3: Skreencastify- як записати відео для найефективнішого використання для дистанційного навчання для вчителів і студентів. Ліля Суха, Едмонтон, Канада.

Дата проведення: 11 травня – 11:00 – Торонтo / 18:00 – Київ / 9:00 – Едмонтон.

Реєстрація за посиланням.