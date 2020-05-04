Українець врятував 20-річного поляка, що тонув в озері

Громадянин України врятував 20-річного поляка, який тонув в озері в Остшешуві (Великопольське воєводство).

Про це повідомляє Польське радіо.

У суботу, 2 квітня, о 23:00 за місцевим часом поліція та пожежна служба отримали повідомлення про те, що в озері в Остшешуві тонуть люди.

"Спочатку до нас доходили взаємовиключні дані щодо кількості людей. Згодом вдалося з’ясувати, що в озеро впало двоє чоловіків, але одного врятував українець, котрий тоді рибалив поблизу. Другий чоловік зник з поля зору", - розповів речник поліції в Остшешуві сержант Адам Ющак.

Рятувальники, які працювали на місці, знайшли в озері тіло 19-річного чоловіка.

Відомо теж, що врятований 20-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримала поліція.

Фото: з сайту polskieradio.pl