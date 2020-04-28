Українська діаспора в Данії передала 10 тонн медичного обладнання для лікарень в Тернополі

Десять тонн медичного обладнання, зокрема три десятки апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), передали на Тернопільщину українці в Данії.

Про це повідомляється у відеосюжеті ТСН.Ранок.

«Три тонни розхідних матеріалів, десятки лікарняних ліжок, обігрівачі для тіла, операційні столи, рентген-апарати - усе це вже прибуло до України і незабаром буде розвезене по медичних закладах Тернопільщини», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українська діаспора в Данії, яких майже 300 людей, згуртувалася ще 2014 року. Тоді допомагали нашому війську, тепер - медикам.

Голова волонтерської організації українців в Данії «Bevar Ukraine» («Збережи Україну») Андрій Кузьмин розповів, що близько трьох тижнів тому волонтери почали телефонувати до партнерів організації, пояснюючи, наскільки небезпечною може бути ситуація з COVID-19 в Україні.

Активісти об'їздили шість данських лікарень, просили найнеобхідніше для шпиталів Тернопільщини - насамперед, апарати штучної вентиляції легень. «Цей вантаж для нас самих є таким емоційним, бо відправляючи кожну машинку (апарат ШВЛ – ред.), ми розуміємо, що хоча б одне життя вона врятує», - додає Андрій Кузьмин.

За тиждень волонтерських зусиль назбиралася ціла фура необхідного обладнання, розповідає керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар.

Терміново обладнати інфекційну лікарню, якої не було на Тернопільщині, вирішили обласні чиновники. Для цього вони планують використати приміщення перепрофільованого тубдиспансера та частину гуманітарної допомоги з Данії.

Волонтерська організація «Bevar Ukraine» ( «Збережи Україну») заснована в 2014 році для медичної і гуманітарної допомоги в зв'язку з війною на сході України, повідомляється на сайті «Bevar Ukraine».

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Основними донорами є данські лікарні, комуни, компанії, фонди, церкви та інші благодійні організації, а також данці й українці, які проживають в королівстві. Щорічно «Bevar Ukraine» допомагає десяткам закладів в Україні, основними одержувачами допомоги є сиротинці, дитячі будинки, освітні установи, лікарні, хоспіси та будинки престарілих.

За цей час організація направила в Україну 27 вантажівок і 2 літаки (всього понад 350 тонн) гуманітарної допомоги на суму понад 800 тисяч євро.

Фото: Bevar Ukraine

Відео: ТСН