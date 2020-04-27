Глава УГКЦ та керівництво СКУ обговорили питання підтримки українських громад у світі

Керівництво Світового конґресу українців (СКУ) та митрополит Київський, Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час відеоконференції обговорили ряд питань щодо підтримки українських громад у світі.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців продовжує активну співпрацю з ключовими партнерами. Під час відеоконференції з Блаженнішим Святославом, Главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), провід СКУ обговорив ряд важливих гуманітарних, соціально-економічних та інших питань підтримки українських громад у світі», - зазначається в повідомленні.

У розмові взяли участь президент СКУ Павло Ґрод, перший віцепрезидент Стефан Романів, віцепрезидент Андрій Футей, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова та директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.

Президент СКУ подякував Главі УГКЦ та окреслив деякі з нових ініціатив у рамках COVID-19 Робочої групи СКУ, зокрема, спільну допомогу тим, хто зараз потребує цього найбільше в Україні та світі, а також «віртуальне душпастирство» для підтримки духовної витривалості громад.

Співрозмовники підкреслили важливість спільної роботи Церкви, діаспори та міжнародних гуманітарних організацій для дієвої відповіді на наслідки пандемії.

«Навіть нові умови карантинної ізоляції не можуть позбавити нас почуття спільноти, громади. Ми вчимося бути разом у новій реальності. Духовний провід продовжує бути важливою основою єдності наших громад у світі, і ми вдячні Українській греко-католицькій церкві за мудрі настанови та підтримку стійкості в складний час. Розбудовуємо та координуємо нові глобальні напрями співпраці у викликах сьогодення та в посткарантинному світі» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook