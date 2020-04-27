Глава УГКЦ та керівництво СКУ обговорили питання підтримки українських громад у світі

Глава УГКЦ та керівництво СКУ обговорили питання підтримки українських громад у світі

Укрінформ
Керівництво Світового конґресу українців (СКУ) та митрополит Київський, Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час відеоконференції обговорили ряд питань щодо підтримки українських громад у світі.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців продовжує активну співпрацю з ключовими партнерами. Під час відеоконференції з Блаженнішим Святославом, Главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), провід СКУ обговорив ряд важливих гуманітарних, соціально-економічних та інших питань підтримки українських громад у світі», - зазначається в повідомленні. 

У розмові взяли участь президент СКУ Павло Ґрод, перший віцепрезидент Стефан Романів, віцепрезидент Андрій Футей, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова та директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.

Президент СКУ подякував Главі УГКЦ та окреслив деякі з нових ініціатив у рамках COVID-19 Робочої групи СКУ, зокрема, спільну допомогу тим, хто зараз потребує цього найбільше в Україні та світі, а також «віртуальне душпастирство» для підтримки духовної витривалості громад. 

Співрозмовники підкреслили важливість спільної роботи Церкви, діаспори та міжнародних гуманітарних організацій для дієвої відповіді на наслідки пандемії.

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«Навіть нові умови карантинної ізоляції не можуть позбавити нас почуття спільноти, громади. Ми вчимося бути разом у новій реальності. Духовний провід продовжує бути важливою основою єдності наших громад у світі, і ми вдячні Українській греко-католицькій церкві за мудрі настанови та підтримку стійкості в складний час. Розбудовуємо та координуємо нові глобальні напрями співпраці у викликах сьогодення та в посткарантинному світі» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook

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