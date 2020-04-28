Успішні українки з ІТ-сектору розповіли, як побудувати кар’єру в сфері інформаційних технологій

Понад 30 українок з відомих ІТ-компаній України та закордону діляться секретами успіху та порадами щодо будівництва успішної кар’єри в рамках першого онлайн-марафону, що стартував днями з нагоди Міжнародного дня дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ).

Відповідне відео розміщене на YouTube-каналі Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine).

«16 годин поспіль 32 успішні українки в IT, які працюють в відомих зарубіжних та українських IT-компаніях, а також діджитал- та IT-департаментах, розповідатимуть про секрети власного успіху, особливості своєї роботи та даватимуть цінні поради дівчатам, які мріють будувати кар'єру в сфері інформаційних технологій. Кожна героїня - унікальна, з індивідуальним досвідом, перемогами та факапами, про які ви неодмінно дізнаєтеся», - повідомляється в дописі до відео.

Як зазначається, унікальний онлайн-марафон до Міжнародного дня дівчат в ІКТ уперше запустили експертна організація CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» і Фонд народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) в рамках ініціативи #ДівчатаSTEM.

Міжнародний день дівчат в ІКТ - ініціатива, спрямована на створення глобального середовища, яке розширює права і можливості дівчат і молодих жінок та стимулює їх до вибору професії у зростаючій сфері ІКТ. Щороку у цей день, що відзначається в останній четвер квітня, дівчат з усього світу мотивують мільйони молодих жінок розпочати навчання та кар'єру в ІТ індустрії, розповідають про перспективи цієї сфери та підвищують чутливість роботодавців до необхідності сприяння гендерного балансу в технологічному секторі.

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Фото: Укрінформ, Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine в Facebook

Відео: UNFPA Ukraine