Отримав три освіти і став підприємцем: українець розповів про своє життя і громаду в Бельгії

Юрій Калмиков з Чернігова вже майже 20 років живе з родиною в Бельгії, має власний бізнес та бере участь у житті української громади.

Про це він розповів у черговому випуску відеопроєкту МЗС України «Багато справ ще у моєї долі», розміщеному в Facebook.

Юрій Калмиков розповів, що в Бельгії живе вже більшу частину свого життя. Вищу освіту отримав в Україні, а в Бельгії продовжив здобувати нові вміння і здійснив свою мрію.

«Тут в Бельгії отримав три технічні освіти, маю три дипломи. В серці завжди відчував себе підприємцем, і останні 10 років маю свою фірму, де працюють моя дружина і допомагає найстарший син», - розповів Юрій Калмиков, який з дружиною виховує трьох дітей 25, 18 та 8 років.

Він зазначив, що українська громада в Бельгії веде активне життя. Місцеві українці підтримують українську мову, традиції, національну кухню, відвідують українську церкву. Тут також знаходиться пам’ятник Голодомору в Україні 1932-33 рр.

За словами Юрія Калмикова, українцям в Бельгії небайдужа доля України та українців на Батьківщині. «Ми, український народ, що має українське коріння, весь час здобували і перемоги, і свободу. Не завжди нам це вдавалося, бо були сили, які цього не хотіли», - зауважив він.

Він побажав усім українцям за кордоном «не забувати, хто ми є, адже ми є дуже здібні, працьовиті та успішні люди, які люблять Україну, пишаються тим, що є українцями», та висловив переконання, що українці переможуть всі негаразди і «Україна буде найкращою».

Як повідомлялося, «Багато справ ще у моєї долі» - відеопроєкт Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України, що стартував 19 листопада 2019 року. Присвячений життєвим історіям закордонних українців.

Відео: Управління закордонного українства МЗС України