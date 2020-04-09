Як долати стрес в умовах карантину: в СКУ запрошують на онлайн-сесію з психологом

Свiтовий конґрес українців (СКУ) запрошує взяти участь в інформаційній сесії з психологом волонтерської ініціативи Робочої групи СКУ, на якій розглянуть, як долати стрес в умовах запровадженого с через пандемію COVID-19 карантину.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Як розставити життєві пріоритети в умовах карантину та яким чином наші цінності допомагають долати щоденний стрес? Долучайтеся до інформаційної сесії з психологом волонтерської ініціативи Робочої групи СКУ Людмилою Сухарєвою», - повідомляється в дописі.

Онлайн-зустріч відбудеться 9 квітня о 19:00 за Києвом.

Перехід на живу трансляцію за посиланням: https://global.gotomeeting.com/join/493246133.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, згідно з даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. Із них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook