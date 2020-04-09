“Психологи онлайн” допомогли за день більш як 10 тисячам киян

Тільки за перший день роботи віртуальної платформи емоційної підтримки киян, яку запустив Моніторинговий центр з протидії коронавірусу, її послугами скористалися більше 10 тисяч жителів столиці.

Про це Укрінформу повідомили в Освітньому хабі міста Києва.

"Тільки за перший день роботи платформи емоційної підтримки її послугами скористалися більше 10 тисяч киян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стабільність психологічного стану киян в умовах пандемії – це важливе завдання для київської міської влади. Саме заради вирішення цього завдання в рамках Моніторингового центру, який контролює ситуацію з протидії коронавірусу, було відкрито безкоштовну віртуальну платформу з емоційної підтримки.

"Кожен киянин має можливість щоденно і абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн-консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину, а також навчатися онлайн навичкам, які потрібні кожному, незважаючи на вік та професію. Крім цього, користувачам доступні онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв – і це також безкоштовно!" - зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва"департаменту освіти і науки Бадрі Лолашвілі.

Таким чином, як наголошується у повідомленні, цей проєкт дає змогу людям безкоштовно отримувати позитивні емоції, психологічну підтримку та корисні знання під час вимушеного перебування на карантині.

"Ми активно працюємо над тим, щоб кияни могли отримувати якомога більше позитивних емоцій в цей складний період, тому постійно будемо додавати нові послуги до Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 і запрошуємо всіх активних мешканців популяризувати даний проєкт", - підкреслила директор Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня мер Києва Віталій Кличко на брифінгу заявив, що Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян. Він зазначив, що на цьому сайті жителі столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. За його словами, 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.

В Україні з 12 березня запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня. Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 8 квітня заявив, що уряд не планує послаблювати карантинні заходи у квітні, як про це повідомили деякі ЗМІ.