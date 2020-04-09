Українці в Ірландії розповіли, кому допомогли завдяки заходу «Незламна Україна: ціна свободи»

В Асоціації українців в Ірландії (АУРІ) відзвітували про розподілення коштів, зібраних на благодійному заході «Незламна Україна: ціна свободи», що пройшов 2 лютого в маєтку Ballymagarvey Village.

Звіт виклав на своїй сторінці у Facebook голова АУРІ Микола Круцик.

«Оргкомітетом заходу було прийнято рішення і направлено 6 000 євро в такі напрямки:

1. 2 000 євро багатодітним сім’ям кримськотатарського народу, які проживають в окупованому Криму і постраждали від агресії РФ. Гроші передано голові КТРЦ (ГО «Кримськотатарський ресурсний центр» – ред.) Ескендеру Барієв (звіт згодом).

2. 400 євро було направлено на засоби індивідуального захисту нашим захисникам на лінії фронту.

3. 500 євро було направлено на допомогу нашим полоненим в ОРДЛО.

4. 900 євро було направлено 5 сім’ям полонених, зниклих безвісти та полонених без встановленого місця перебування: п. Людмила з Києва, п. Володимир зі Львова, п. Людмила з Кривого Рогу, п. Оксана з Хмельницької обл. та п. Олена з Миколаїва отримали по 180 євро допомоги.

5. 900 євро було направлено 5 багатодітним сім’ям наших захисників, які загинули на російсько-українській війні: п. Марина з Нововолинська, п. Тетяна з Володимир-Волинський, п. Віола з Києва, п. Ганна з Запоріжжя та п. Ганна з Дніпра отримали по 180 євро допомоги.

1 300 євро очікують чергових відправок допомоги нашим хлопцям в полоні», - йдеться у дописі.

Микола Круцик також зазначив: «Прізвища сімей не писали, але знаю, що всі хто отримав допомогу, були задіяні й допомагали, читають цей пост. Прокоментують і, можливо, додадуть окремі фото і дописи».

Голова АУРІ подякував всім, хто приймав участь у благодійному заході і допоміг зібрати кошти, «тим, хто запрошував своїх ірландських друзів і дав можливість донести правду про російсько-українську війну та її наслідки».

Як повідомляв Укрінформ, Асоціація українців в Ірландії провела 2 лютого потужний благодійний захід «Незламна Україна: ціна свободи» («Unbroken Ukraine: The Cost of Freedom»), метою якого є підтримання України у боротьбі проти російської агресії.

Понад 300 гостей та учасників акції мали можливість подивитися документальну стрічку «Неzламні» та познайомитися особисто з полоненими, які незаконно утримувалися сепаратистами та незаконними збройними формуваннями на окупованій частині території Донбасу, дізнатися більше про порушення прав людини в окупованому Криму, а також жахіття війни, яку Кремль розв’язав на сході Украіни.

Відзначалося, що це перший подібний благодійний захід на підтримку України саме в Ірландії. «Світ повинен знати про військові злочини Росії в Україні», - наголосили в Асоціації українців в Ірландії.