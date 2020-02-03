В Ірландії розповіли про незламну Україну в умовах російської агресії

Асоціація українців в Республіці Ірландія (АУРІ) провела 2 лютого благодійний захід на підтримку України «Незламна Україна: ціна свободи».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ірландії у Facebook.

«Пишаємося українською громадою в Ірландії та, зокрема, Асоціацією українців в Ірландії, яка провела потужний благодійний захід «Unbroken Ukraine: The Cost of Freedom», метою якого є підтримання України у боротьбі проти російської агресії», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у рамках заходу понад 300 гостей та учасників акції мали можливість подивитися документальну стрічку «Неzламні» та познайомитися особисто з полоненими, які незаконно утримувалися сепаратистами та незаконними збройними формуваннями на окупованій частині території Донбасу, дізнатися більше про порушення прав людини в окупованому Криму, а також жахіття війни, яку Кремль розв’язав на сході Украіни.

У посольстві подякували заступникові міністра у справах ветеранів, окупованих територій та ВПО України Олександрові Терещенку, представнику Меджлісу Криму Ескендеру Барієву та його дружині Заремі, представникам правозахисної організації «СІЧ», режисеру фільму Ользі Волинській та його героїням Ірині Довгань та Анні Ільющенковій, а також очільницям громадського руху матерів «Берегиня» Аллі Макух та Олені Сугак за безпосередню участь у заході та його інформативне наповнення.

Окрему вдячність за гостинність висловлено Вінсенту Каллану - власнику маєтку Ballymagarvey Village, де відбувся захід, а також українському гурту Ukiez та українській співачці з Донецька Ользі Акуловій та усім волонтерам, які зробили внесок в успішність даної акції.

Як повідомляє Радіо Свобода, захід на підтримку України зібрав політиків, науковців, журналістів тощо з Ірландії та інших європейських країн.

«Україна заплатила і платить велику ціну за збереження своєї незалежності і територіальної цілісності: учасники заходу, які приїхали з України, навели цифри загиблих і поранених, втрати серед військових і мирного населення, правду про полонених, вимушених переселенців та зниклих безвісти», – розповів Радіо Свобода голова АУРІ Микола Круцик.

Читайте також: В Іспанії створено Крайову організацію СУМ

Як раніше повідомляли в АУРІ кореспондентові Укрінформу, метою зазначеного заходу було «донесення правди про сутність та наслідки російської збройної агресії в Україні за більше п'яти років війни». «Йтиметься про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму», - розповіли в асоціації.

Відзначалося, що це буде перший подібний благодійний захід на підтримку України саме в Ірландії. «Світ повинен знати про військові злочини Росії в Україні», - наголосили в Асоціації українців в Ірландії.

Як було зазначено, усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям полонених та загиблих під час російської військової агресії в Україні.

Фото: Ольга Волинська, Kateryna Zakhara, Violeta Moskalu, Patrick Adamson, Iryna Kotyk, Olha Akulova