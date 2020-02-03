В Іспанії створено Крайову організацію СУМ

У Мадриді відбувся Установчий крайовий з’їзду Спілки української молоді (СУМ), під час якого було створено Крайову організацію Спілки української молоді в Іспанії.

Про це повідомляється на сайті СУМ.

«Історична подія відбулася 1-2 лютого 2020 року в Мадриді – учасники Установчого Крайового З’їзду СУМ прийняли рішення про створення Крайової організації Спілки Української Молоді в Іспанії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цьому передувала кількарічна праця сумівської Ініціативної Групи, яка фактично продовжила справу подвижників, що творили в цій країні у 50-х роках минулого століття перші осередки спілки.

Делегатів Установчого З’їзду привітав голова Світової Управи СУМ друг Андрій Бігун. Він подякував Ініціативній Групі за роботу й побажав делегатам плідної праці та мудрих рішень.

Також сумівців вітали численні гості – представники Посольства України в Королівстві Іспанія, громадських об’єднань українців, української школи «Дивосвіт».

А нагадуванням про Різдвяні свята та прадавні українські традиції, які люблять і шанують сумівці, став виступ вертепу, організованого місцевим юнацтвом.

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У неділю, 2 лютого, Крайовий З’їзд продовжив свою роботу. Делегати затвердили Статут організації, в такий спосіб довершивши справу входження СУМ в Іспанії до складу світової організації Спілки Української Молоді, яка діє в 12 країнах.

Крайову Управу Спілки української молоді в Іспанії очолив Орест Антошків. Також до КУ цього терену таких подруг і друзів: Настя Лучик – заступник голови, Леся Климус – секретар КУ, Наталя Жилка – фінансовий референт, Ірина Осовська – головний виховник, Ярослав Логуш – референт ратників.

Крайову Контрольну комісію сформовано в такому складі: голова – Уляна Трицецька, члени ККК Роман Головко та Марія Антошків.

До складу Крайового товариського суду увійшли: голова – Ірина Тхорик, члени - Олег Магера, Галина Козоріз.

Учасники Крайового з'їзду також взяли участь у Святій Літургії в храмі УГКЦ м.Мадрид.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook