Українці в США розповіли, як виживають в умовах безробіття через пандемію коронавірусу

Стрімке зростання безробіття в США через коронавірус вдарило і по українцях, які там проживають.

Наші співвітчизники, які через коронавірус опинились без роботи у США, розповіли свої історії в сюжеті Голосу Америки і поділилися, як виживають в таких умовах.

«Павло Гаврилів працює у стоматологічній лабораторії у штаті Меріленд. Віднедавна він припинив ходити на роботу. Через пандемію коронавірусу лабораторія закрилася на невизначений час, а всіх працівників відправили у неоплачувану відпустку. Аби не залишитись без засобів існування, родина вирішила подати заявку на допомогу по безробіттю», - йдеться у відео.

Павло сподівається, що після закінчення кризи компанія збереже за ним робоче місце. Але невизначеність через фінансову ситуацію, побоювання втратити роботу й тривога за здоров’я – своє та рідних – не дають йому спокою.

Втім, Павло каже, що треба зберігати спокій, дотримуватися правил гігієни і дослухатися до рекомнедацій уряду.

Як зазначається, для тих, хто через пандемію опинився в США без роботи, є два варіанти: або подати заявку на допомогу від держави по безробіттю, або шукати тимчасовий підробіток.

Чимало компаній, які продовжують працювати в час пандемії, шукають додатковий персонал. Приміром, такі, що дезінфікують будинки тощо.

За словами працівниці рекрутерської комапнії в Каліфорнії Ірини Невожай, наразі дуже багато компаній шукають персонал на доставку, у магазини тощо. «Особливо якщо людина вміє керувати автівкою, можна знайти додаткову роботу, щоб не сидіти без діла, поки криза: по-перше, це гроші, а по-друге – моральний стан», - каже Невожай.

Вони з чоловіком вже складають плани на випадок безробіття. Чимало своїх заощаджень сім’я тримає в акціях, вартість яких через кризу суттєво впала. «Я не хочу навіть рахувати, скільки ми втратили на сьогодніщній день», - каже Ірина.

Про збитки розповідає і Оксана Корпош, власниця малого бізнесу у Нью-Йорку, який Оксані довелося повінстю закрити через пандемію. Всі її праівники залишилися без роботи і без шансу на допомогу держави. «Вони є незалежними контракторами і не можуть подати себе на допомогу по безробіттю», - зауважує Оксана Корпош.

Як зазначається у сюжеті, більшість людей, з якими спілкувалися журналісти Голосу Америки, переконані: криза могла б бути мешою, якби люди серйозніше поставилися до пандемії і вимог влади.

Тим не менше, українці, з якими спілкувалися в Голосі Америки, оптимістичні щодо кризи. Павло Гаврилів планує домашні роботи на час карантину і провести більше часу з дружиною.

Оксана Корпош нагадує, що українці звикли до кризових ситуацій. На її думку, українська ментальність допомагає виживати.

Відео: Голос Америки