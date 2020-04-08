Спілка української молоді запрошує на Всеукраїнський юнацький табір

Спілка української молоді (СУМ) відкрила реєстрацію на Всеукраїнський юнацький табір, якій відбудеться 3-15 серпня на Львівщині.

Про це йдеться на сторінці СУМ в Україні в Facebook. ·

«Це те, про що Ви мріяли, чим марили і чого чекали цілий рік - ми відкриваємо реєстрацію на Всеукраїнський юнацький табір «Будь гордий з того, що ...». Всеукраїнський юнацький табір СУМ в Україні відбуватиметься з 3 по 15 серпня на Львівщині, в мальовничих Карпатах, краю високих смерек та швидких гірських річок, поблизу гори Маківка та Захар Беркута», - повідомляється в дописі.

Зазначається, що сумівський табір – це захоплюючі мандрівки, руханки серед гірського ранкового туману, побачення зі старими друзями, знайомство з новими, багато позитивних вражень та невичерпне джерело майбутніх спогадів.

«Тематика табору – «Будь гордий з того, що...». І ми разом пропишемо силу силенну причин пишатись нашою державою, організацією, собою», - йдеться у дописі.

Реєстрація на табір за посиланням.

Деталі можна дізнатися у голови осередку.

Фото: voxukraine.org, СУМ в Україні