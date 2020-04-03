В ЮНЕСКО триває прийом номінацій у конкурсі на здобуття премії за досягнення в галузі освіти жінок

В ЮНЕСКО триває прийом номінацій для участі у конкурсі на здобуття премії ЮНЕСКО за досягнення у галузі освіти дівчат і жінок.

Про це повдіомляється на сайті Постійного представництва України при ЮНЕСКО.

Як зазначається, «премія, заснована Виконавчою радою ЮНЕСКО у жовтні 2015 року, безпосередньо сприяє досягненню Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року, зокрема, ЦСР 4 (Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх) та ЦСР 5 (Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток)».

Пермія також підтримує глобальні пріоритети ЮНЕСКО, включені до Середньострокової стратегії ЮНЕСКО на 2014-2021 рр., Плану дій щодо забезпечення ґендерної рівності на 2014-2021 рр. (GEAP II) і Стратегії ЮНЕСКО щодо ґендерної рівності в освіті та через освіту на період 2019-2025 рр.

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Вперше премія була присуджена у 2016 році.

Вона складається з двох щорічних нагород у розмірі 50 000 доларів США для кожного лауреата на підтримку їхньої постійної діяльності та спрямована на вшанування і демонстрацію видатних проєктів, які здійснюються окремими особами, групами або організаціями, що сприяють просуванню освіти дівчат і жінок.

Кандидатури мають бути подані до Секретаріату ЮНЕСКО через онлайн-платформу (англійською або французькою мовою) до 26 травня 2020 року.

Детальнішу інформаці про премію, її Статут та критерії відбору можна прочитати тут.