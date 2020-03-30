Українську молодь запрошують до участі у Всесвітньому конкурсі коротких оповідань

Українська молодь запрошується до участі у Всесвітньому конкурсі коротких оповідань, започаткованому ЮНЕСКО та Фондом Ідріса Шаха.

Про це йдеться на сайті Постійного представництва України при ЮНЕСКО.

«Запрошуємо талановиту українську молодь віком від 12 до 18 років (включно) долучитися до участі у Всесвітньому конкурсі коротких оповідань. Конкурс започаткований ЮНЕСКО та Фондом Ідріса Шаха у тісній співпраці з Міжнародною коаліцією інклюзивних і сталих міст ЮНЕСКО (ICCAR) у січні 2020 року з метою заохочення творчої молоді до пошуку інноваційних рішень зниження загроз нашого сьогодення та майбутнього - (це - ред.) зміна клімату, порушення прав людини, конфлікти, расизм і дискримінація», - зазначається у повідомленні.

Тема першого видання 2020 року – «Одного разу в моєму майбутньому».

Для участі у конкурсі необхідно написати коротке оповідання обсягом від 250 до 500 слів англійською або французькою мовою звичайним шрифтом Arial 12. Це має бути оригінальний неопублікований художній твір, присвячений потенціалу майбутнього суспільства бути справедливим, всеосяжним, мирним, стійким, сталим і толерантним.

Оповідання необхідно надіслати на електронну пошту worldtales@unesco.org до 30 квітня 2020 року.

Більш детальну інформацію щодо конкурсу можна знайти на вебсайті ЮНЕСКО.

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Фото: UNESCO Regional Office Abuja у Facebook