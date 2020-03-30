На зборах членів Фундації Українського вільного університету обрали керівництво і затвердили бюджет
Про це повідомляє Український погляд.
«28 березня, відбулися Річні загальні збори членів Фундації Українського вільного університету (ФУВУ). Через пандемію коронавірусу цей захід вперше відбувся повністю телеконференційно», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зборами провадила Президія у складі голови Аскольда Лозинського, секретаря Степана Слуцького.
«На зборах також обрано керівні органи фундації на наступну каденцію в такому складі: Аскольд Лозинський - голова; Леонід Рудницький, Іван Буртик і Марія Пришляк - заступники; Степан Слуцький - секретар; Руслана Россі - скарбник; Марія Поліщук, Ольга Воляник, Ігор Николюк, Андрій Ластовецький, Юрій Стецко і Андрій Шуль - члени», - йдеться у повідомленні.
До новообраної Контрольної комісії увійшли: Богдан Гаргай - голова, Петро Палюх і Лада Кий - члени.
«Також схвалено бюджет Фундації УВУ на 2020 рік у сумі 162950 доларів і призначено фонди на видання книжки–збірника про 100 років діяльности УВУ», - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що торік Фундація передала на підтримку УВУ близько 140 тисяч доларів.
Збори обрали Номінаційну комісію у складі Юрія Стецка, Андрія Ластовецького і Руслани Россі. Учасники вислухали інформацію про діяльність Українського вільного університету (УВУ) від ректора Марії Пришляк та звіти голови Фундації Аскольда Лозинського, секретаря Степана Слуцького, скарбника Руслани Россі, голови Літературно-наукового конкурсу Марії Поліщук.
За Контрольну комісію звітував її голова Богдан Гаргай.
Загалом, протягом останнього академічного року на УВУ відбулися 54 курси для 241 студента, які навчаються на наступних факультетах: 122 - на факультеті державних і економічних наук, 85 - на факультеті філософії, 34 - на факультеті україністики.
Зазначається, що майже всі студенти приїжджають з усієї України.
Крім цього, на УВУ відбувалися різні наукові заходи, доповіді, авторські вечори, зустрічі, а також концерти і виставки. У наступному році УВУ відзначатиме 100 років і проводить відповідну підготовку.
Повідомляється, що Фундація УВУ — це, в основному, джерело стипендій для незаможних студентів університету. В минулому році році надано 25 таких стипендій.
Крім цього, ФУВУ влаштовує щорічний конкурс літературної та наукової творчости та поодинокі імпрези. Так, у листопаді минулого року Фундація провела в Нью-Йорку захід «Діти Голодомору».
Зауважується, що «фінансова діяльність фундації практично ніколи не є дефіцитною, а її активи, крім нерухомостей, складають приблизно два мільйони доларів».
Свої благодійні обов’язки ФУВУ виконує завдяки жертовности української громади у США.
Як зазначається на сайті ФУВУ, Фундація Українського вільного університету з осідком у США є неприбутковою організацією, яка створена з метою підтримки незалежної української науки і освіти.