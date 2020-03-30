На зборах членів Фундації Українського вільного університету обрали керівництво і затвердили бюджет

На річних загальних зборах членів Фундації Українського вільного університету (ФУВУ), які відбулися днями онлайн у зв'язку з пандемією Covid-19, обрали керівництво та затвердили бюджет на 2020 рік.

Про це повідомляє Український погляд.

«28 березня, відбулися Річні загальні збори членів Фундації Українського вільного університету (ФУВУ). Через пандемію коронавірусу цей захід вперше відбувся повністю телеконференційно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зборами провадила Президія у складі голови Аскольда Лозинського, секретаря Степана Слуцького.

«На зборах також обрано керівні органи фундації на наступну каденцію в такому складі: Аскольд Лозинський - голова; Леонід Рудницький, Іван Буртик і Марія Пришляк - заступники; Степан Слуцький - секретар; Руслана Россі - скарбник; Марія Поліщук, Ольга Воляник, Ігор Николюк, Андрій Ластовецький, Юрій Стецко і Андрій Шуль - члени», - йдеться у повідомленні.

До новообраної Контрольної комісії увійшли: Богдан Гаргай - голова, Петро Палюх і Лада Кий - члени.

«Також схвалено бюджет Фундації УВУ на 2020 рік у сумі 162950 доларів і призначено фонди на видання книжки–збірника про 100 років діяльности УВУ», - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що торік Фундація передала на підтримку УВУ близько 140 тисяч доларів.

Збори обрали Номінаційну комісію у складі Юрія Стецка, Андрія Ластовецького і Руслани Россі. Учасники вислухали інформацію про діяльність Українського вільного університету (УВУ) від ректора Марії Пришляк та звіти голови Фундації Аскольда Лозинського, секретаря Степана Слуцького, скарбника Руслани Россі, голови Літературно-наукового конкурсу Марії Поліщук.

За Контрольну комісію звітував її голова Богдан Гаргай.

Загалом, протягом останнього академічного року на УВУ відбулися 54 курси для 241 студента, які навчаються на наступних факультетах: 122 - на факультеті державних і економічних наук, 85 - на факультеті філософії, 34 - на факультеті україністики.

Зазначається, що майже всі студенти приїжджають з усієї України.

Крім цього, на УВУ відбувалися різні наукові заходи, доповіді, авторські вечори, зустрічі, а також концерти і виставки. У наступному році УВУ відзначатиме 100 років і проводить відповідну підготовку.

Повідомляється, що Фундація УВУ — це, в основному, джерело стипендій для незаможних студентів університету. В минулому році році надано 25 таких стипендій.

Крім цього, ФУВУ влаштовує щорічний конкурс літературної та наукової творчости та поодинокі імпрези. Так, у листопаді минулого року Фундація провела в Нью-Йорку захід «Діти Голодомору».

Зауважується, що «фінансова діяльність фундації практично ніколи не є дефіцитною, а її активи, крім нерухомостей, складають приблизно два мільйони доларів».

Свої благодійні обов’язки ФУВУ виконує завдяки жертовности української громади у США.

Як зазначається на сайті ФУВУ, Фундація Українського вільного університету з осідком у США є неприбутковою організацією, яка створена з метою підтримки незалежної української науки і освіти.