В СКУ з нагоди Міжнародного дня дитячої книги знайомлять із творчістю письменниці з діаспори

Свiтовий конґрес українців (СКУ) за нагоди Міжнародного дня дитячої книги пропонує познайомитися з творчістю української письменниці з діаспори Лесі Храпливої-Щур.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«2 квітня щорічно відзначаємо Міжнародний день дитячої книги. Час карантину - чудова нагода познайомитися з казками і оповіданнями Лесі Храпливої-Щур. Леся Храплива-Щур - дитяча письменниця-діаспорянка, народилася майже 100 років тому у Львові. Вона мешкала й писала в Німеччині, США та Канаді, була членом, управи і секретарем СКВОР (Світової координаційної виховно-освітньої ради – ред.) СКУ», - йдеться в дописі.

Читати твори письменниці українською можна тут.

Як розповідається на сайті СКУ, Леся Храплива-Щур – письменниця, журналістка, громадська діячка, пластова виховниця, редакторка.

Вона народилася 1927 р. у Львові. Навчалася у Народній школі Товариства «Рідна школа» ім. Т.Шевченка у Львові, у Львівській та Холмській гімназіях, університетах Німеччини (студії медицини) та ЗСА (студії з біології), в Інституті Українознавства наукового товариства ім. Т. Шевченка у Нью-Йорку. Мешкала в Німеччині, США та Канаді.

В українській скаутській організації «ПЛАСТ» Леся Храплива-Щур була станичною, крайовою референткою Уладу Пластового Новацтва (УПН), референткою Уладу Старших Пластунок (УСП), членом Кадри Виховників (КВ).

Леся Храплива-Щур була членом управ Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) при СКУ (1989-2000), Українських працівників Літератури для дітей і молоді (1965-1970 та 1990-2000), Канадського крайового і всесвітнього об’єднання за пaтріархат української кaтолицької церкви (1983-2005).

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Письменниця є Почесним членом Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), членкинею Об'єднання українських письменників «Слово». Співпрацювала в громадських, християнських, дитячих, молодіжнихх, жіночих та літературних виданнях у діаспорі й на Україні.

Леся Храплива-Щур написала ряд казок, віршів, повістей для дітей та молоді тощо, серед яких «Отаман Воля», «Козак Невмирака», «Чародійне авто», «Українські народні звичаї в сучасному побуті», вірші «Далеким і близьким», збірки «Вітер з України», твори для малят «Забавки Мартусі!», «Ростикова казка» тощо.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook