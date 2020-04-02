Українська школярка з Нідерландів стала призеркою міжнародного конкурсу з українознавства

Учениця української школи «Барвінок» м. Утрехт Анастасія Вануріна посіла перше місце серед учнів закордонних українських освітніх закладів на ХІІІ Міжнародному конкурсi з українознавства.

Про це йдеться на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» у Facebook.

«Щиро вiтаємо Вануріну Анастасію, нашу ученицю Української школи «Барвінок» м. Утрехт, зі здобуттям I мiсця у ХІІІ Міжнародному конкурсi з українознавства!», - повідомляється у дописі.

У Фундації висловили щиру подяку вчительці старшої групи Перелі Ірині Миколаївні за підготовку переможця до участі у конкурсi з українознавства, який проходив у березні цього року.

«Щиро вітаємо і бажаємо успіхів у творенні українського світу!», - зазначили в Фундації.

Як зазначається в Наказі про визначення переможців ІІ етапу конкурсу, розміщеному на сайті Науково-дослідного інституту українознавства, українка з Нідерландів представила роботу на тему: «Історія та особливості формування української діаспори у Західній Європi, зокрема в Нідерландах».

Крім Анастасії Вануріної, перше місце серед учнів закордонних українських освітніх закладів також посіла Анастасія Туман з Молдови.

Другі місця у цій категорії розділили Анастасія Халус (Дюссельдорф, Німеччина), Софія Чебан, Даніїл Чагін (Нур-Султан, Казахстан), Оксана Тітова (Молдова).

Фото: uamodna.com, Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland у Facebook