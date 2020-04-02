В Аргентині не стало українки, яка пережила Голодомор і розповідала правду про нього

В Аргентині днями на стало Марії Панасенко-Паук, яка пережила Голодомор 1932-33 рр. в Україні та розповідала правду про цей злочин сталінського режиму.

Про це повідомив голова Українського культурного товариства (УКТ) «Просвіта» Юрій Данилилшин у Facebook.

«26 березня померла Марія Паук з дому Панасенко, свідок одного з найбільших геноцидів людства, - того, який було вчинено в Радянському Союзі Йосипом Сталіним та тих, хто його підтримував у спробі змусити український народ голодом відмовитися від шляху до свобода та повноцінного існування української держави. Українці та їхні нащадки визнали ці події, що відбулися в 1932 - 1933 роках, Голодомором», - йдеться у повідомленні.

Розповідається, що Марія Панасенко народилася в 1926 році в селі Багата Чернещина на Харківщині.

Вона була активним членом Гудсонського відділення УКТ «Просвіта» в Аргентині, розповідала про Голодомор в Україні - акт геноциду українсього народу шляхом створення штучного голоду. «Вилучення зерна та продовольства, конфіскація майна, закриття кордонів, що призвело до загибелі мільйонів, - про ці події Марія мала сміливість свідчити та оприлюднювати свої спогади», - йдеться у дописі.

В УКТ «Просвіта» висловили щирі співчуття близьким Марії Панасенко-Паук.

Як повідомлялося, у листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.

Ще ряд країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам'ять його жертв.

Фото: Укрінформ, Юрій Данилишин у Facebook